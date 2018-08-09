Как в Тюмени оборудовать окна, чтобы ребенок не выпал на улицу

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-09T15:55:51+03:00

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Лето, теплая пора, открытые нараспашку окна. Идиллическая картина, которая нередко нарушается трагическими известиями о выпадении детей из окон многоэтажек. Так, в этом году в конце мая в Тюмени с 10 этажа упал 11-месячный ребенок. С высоты 9 этажа выпала и погибла годовалая девочка. А буквально вчера погиб мальчик. Подобные истории случаются из года в год, и от них кровь стынет в жилах... Но - ведь можно от них защититься? «Комсомолка» выяснила, во сколько в Тюмени обойдется установка защитных устройств на окна в квартире.

ЗАДВИЖКИ И ЗАЩЕЛКИ

Шпингалет – самый дешевый и простой способ заблокировать окно от открытия. Если задвижку установить сверху, то маленький ребенок точно не дотянется до нее и не откроет окно. Правда, семилетнего ребенка такой блокиратор не остановит. Да и проветрить квартиру не получится: в закрытом варианте шпингалет не даст открыть окно даже на миллиметр.

Стоимость: вместе с четырьмя саморезами для крепления деталей к оконной раме одна задвижка обойдется примерно в 42 рубля.

ОКОННАЯ РУЧКА С ЗАМКОМ

Ручки, в которых предусмотрен замок, подходят для уже установленных пластиковых окон. А поставить ручку можно и без помощи специалиста. Хотя если приобретать замок в специализированном магазине Что касается безопасности, то открыть створку смогут лишь те, у кого есть ключ. Минус устройства в том, что в закрытом положении ручки нельзя не только открыть окно, но и откинуть его для проветривания.

Стоимость: одна ручка с замком и всем комплектом креплений стоит около 350 рублей и выше.

ОКОННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ С ТРОСИКОМ

Сегодня на рынке существуют очень удобные оконные троссовые ограничители с ключом. Они монтируются на любые окна из различных материалов. Устройство выполняет сразу несколько функций: регулирует открывание створки при проветривании, предотвращает падение ребенка из окна и служит дополнительной защитой от попыток проникновения в квартиру извне.

Стоимость: в Тюмени стоимость ограничителя с тросиком составляет порядка 450 рублей за штуку вместе со всеми креплениями.

Как вариант, можно сделать такой ограничитель своими руками, получится если не красивее, то так же безопасно, но при этом дешево. Чтобы организовать конструкцию потребуется купить в любом строительном магазине несколько деталей – на одну створку окна металлическую цепочку (15 см), саморез, шуруп-кольцо и карабин. Из этого можно сделать устройство, которое позволит открывать окно ровно настолько, чтобы ребенок не пролез в щель. На одном конце цепочки нужно закрепить карабин, а другой конец крепко прикрутить к оконной раме саморезом. На створке окна вкрутить шуруп-кольцо, к которому можно будет цеплять карабин. Топорно – может быть, зато просто и недорого.

Стоимость: целиком вся конструкция обойдется примерно в 56 рублей.

НА ЗАМЕТКУ!

Причинами трагедии является не столько детская любознательность, сколько беспечность родителей. Только предпринятые меры предосторожности оградят семью от трагедии. Такое заявление сделали в СУ СК РФ по Тюменской области в связи с плачевными событиями вчерашнего дня.

В следственном управлении предупредили– даже на короткое время нельзя оставлять детей без присмотра и тем более не следует приучать их к играм на подоконнике. Кроме того, нужно помнить – обычные москитные сетки не рассчитаны даже на вес годовалого ребенка и если тот обопрется на них, то может выпасть из окна.

Чтобы предупредить опасность, необходимо ограничить доступ малыша к окну, отодвинув от окон все виды мебели. А если окна все-таки не оборудованы специальными устройствами, то можно произвести демонтаж ручек с окон и использовать их лишь при необходимости. Показывая ребенку вид из окна, нужно крепко держать его и быть настороже, так как малыш может резко дернуться.

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