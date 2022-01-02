Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 января 2022 года: умерли 12 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 января 2022 года. По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрирован 271 случай заболевания, всего с начала пандемии подтверждено 90 396 случаев. За сутки выписаны по выздоровлению 604 человека, а за весь период вылечились 81 281 человек. За сутки в Тюменской области зарегистрировано 12 смертей пациентов с подтвержденным ковидом. За весь период от коронавируса скончались 3 398 человек.

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Из общего числа заболевших за день заразились 49 детей, 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Под медицинским наблюдением по-прежнему остаются 32 102 человека. От коронавируса привито 998 702 человека, полный курс вакцинации прошли 944 049 жителей региона.

За последние сутки в России выявлен 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах, умерли 847 человек и выздоровели 33 144 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 519 733 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 309 707 летальных исходов, выздоровели 9 497 063 человека.

Напомним, план по вакцинации от COVID-19 в регионе выполнен на 80%. В связи с этим, в Тюменской области сняли некоторые антиковидные ограничения.