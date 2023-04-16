Пасха в Тюменской области в 2023 году: православные жители отмечают праздник Воскресения Христова

Фото: Тобольская Митрополия

В эти выходные православные жители Тюменской области отмечают один из главных религиозных праздников - Пасху. Это один из главных праздников, передающий смысл христианства. Миллионы людей встречают его в храмах, где во время литургии молятся о самом сокровенном. Пасха у православных является переходящим праздником, ее дата в церковном календаре меняется из года в год. Мероприятия, посвященные этому дню, в Тюменской области начались уже вчера. В православных храмах региона в последний день Великого поста перед Светлой Пасхой прошло освящение куличей. А сегодня, 16 апреля освященные куличи и яйца украшают праздничные столы жителей.

Отметим, что на Пасху принято христосоваться, приветствуя друг друга словами «Христос Воскрес!». В ответ на это нужно ответить: «Во истину воскрес!». При поздравлении верующие трижды целуются и обмениваются крашеными куриными яйцами.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона со светлым Христовым Воскресением!

- Праздник Святой Пасхи совпадает с пробуждением природы, придавая торжеству особую красоту и гармонию. Он наполняет сердца людей радостью, добротой, вселяет веру в будущее. Этот праздник символизирует преданность России многовековым духовным ценностям и традициям. Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь. Доброго вам здоровья, семейного уюта и душевного тепла - отметил губернатор.

В областной столице богослужение состоялось в пяти храмах, где в эту ночь собрались сотни жителей. Митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий обратился к землякам с пасхальным посланием и поздравил с великим праздником.

- Дорогие мои сибиряки, от всего сердца в светлый день Пасхи Христовой поздравляю всех вас с этим праздником праздников и торжеством из торжеств! Молитвенно желаю вам от воскресшего Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа духовной радости и помощи Божией во всех благих делах! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! - поздравил митрополит.