Хабиб на концерте в Тюмени отказался от денег фанатов

Фото: страница Хабиба в соцсести

Музыкант Хабиб Шарипов, автор популярного хита «Ягода малинка», прилетел в Тюмень, чтобы дать сразу два концерта. Он сообщил в своих соцсетях, что ждет зрителей на сегодняшних концертах, которые проходят в местном ДК «Железнодорожник». Сам артист рассказал о том, что билеты на все его шоу в Тюмени раскуплены.

По ходу выступления к Хабибу подбегали зрители и дарили различные подарки, в том числе популярному исполнителю дарили деньги, но Хабиб решил отказаться от такого презента.

- Так денежки я не беру, не надо. Заберите, денежки не надо. Ягода малинка оп-оп-оп. Мне от вас не нужен денег звон,- сказал Хабиб на своем концерте в Тюмени.

Напомним, ранее мы писали о том, как складывались отношения тёти Наташа из «Тик-Тока» и Хабиба- исполнителя хита «Ягода-малинка».

Кстати, Хабиб с самого детства отличался артистическими наклонностями и в старших классах самостоятельно научился играть на гитаре, но его семья считала эти увлечения несерьезными. Молодой человек решил пойти по стопам своего отца и поступил на юридический факультет. Однако он не забросил музыку и завел канал с каверами на песни известных поп-звезд, а после участия в ТВ-Шоу стал популярным.