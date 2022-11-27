В Тюмени посетителей и работников ТРЦ «Солнечный» эвакуировали из-за задымления

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Сегодня, в Тюмени эвакуировали людей из ТРЦ «Солнечный», который находится на улице ул. Пермякова, 50б. По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация и сильно пахло гарью. На месте происшествия работали несколько единиц пожарной техники и спасатели. Эвакуировали около 200 человек. Одна из женщин выбежала прямо из примерочной, оставив свою одежду.

- Кто-то не успел покушать, кто-то – досмотреть фильм. Все стоят в шоке! Когда прозвучала сигнализация – никто не выходил, все было все равно, – рассказывает местный житель.

По предварительным данным, на месте работали около 11 единиц основной и специальной пожарной техники. Прибывшие на место пожарные провели все необходимые работы и выяснили, что в одном из кафе, расположенном в ТРЦ, на плите подгорела еда.

После того, как причина была устранена и прошла проверка ТРЦ вернулся к обычной работе.

Ожидаются официальные комментарии от пресс-службы МЧС.

Напомним, «Комсомольская правда» писала ранее о том, что в Тюмени в районе Дома Обороны произошел пожар на Тюменском ремонтно-механическом заводе. Огонь успел повредить 40 квадратных метров в бытовом помещении.