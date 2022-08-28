Теледива Алена Водонаева впервые за 13 лет посетила Тюмень

Фото: Алена Водонаева

Блогер и телеведущая Алена Водонаева впервые за 13 лет посетила родной город Тюмень. Она побывала в субботу, 27 августа, в одном из магазинов ТЦ «Кристалл» на мероприятии, организаторы которого устроили для тюменцев бьюти-квест, много сюрпризов и подарков. Водонаева была специальной гостьей праздника.

Фото: Megatyumen.ru

Популярная блогер ответила на вопросы о жизни в Тюмени и о работе в местных СМИ. Также Алена рассказала о своем участии в съемках проекта «Звезды в Африке». По словам Водонаевой, это, действительно, реалистичное шоу, где тебя не кормят, пока ты не заработаешь.

- Я очень соскучилась по Тюмени и тюменцам. Здесь я не была давно и приятно удивилась абсолютно чистому, красивому, роскошному и современному городу, - сделала комплимент Тюмени Алена в начале своего выступления.

На своих страницах Алена опубликовала видео своей прогулки по вечерней Тюмени, в частности теледива побывала на "Мосту влюбленных".

- Почему я не прилетала в Тюмень? Дело в том, что я - аэрофоб, вы это прекрасно знаете. И когда у меня стоит выбор куда-нибудь полететь, конечно же, я выберу какую-нибудь интересную страну или город, в котором я никогда не была, нежели город, в котором я прожила 20 лет. Несмотря на то, что он очень любимый, родной. Поэтому я очень рада, что я здесь, - поделилась с подписчикам Водонаева.

Фото: скриншот видео на странице Алены Водонаевой

Известно, что родители Алены Водонаевой и она сама давно уехали из Тюмени в Москву, но Алена пообещала приехать на следующий год в Тюмень и показать сыну Богдану свою родину, школу и места, где она жила.

Напомним, мы писали ранее о том, как Алена Водонаева рассказала о муже-неудачнике, молодом любовнике и о сыне, которому покупает мужские журналы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ностальгия по Тюмени: Алёна Водонаева удивила поклонников ретро-фото.

Звезда интернета показала, с кем общалась в юности (подробности)