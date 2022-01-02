Умер директор федерации дзюдо и самбо Тюменской области Денис Вакушин Фото: Департамент спорта Тюменской области

В Тюмени умер директор федерации дзюдо и самбо Тюменской области Денис Вакушин.

– Новый год омрачило тяжелое известие о скоропостижном уходе из жизни в возрасте 41 года Дениса Александровича Вакушина – заместителя директора в ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», исполнительного директора Тюменской областной общественной организации «Объединенная федерация дзюдо и самбо», – сообщили в департаменте спорта Тюменской области.

Денис Вакушин внес колоссальный вклад в развитие физической культуры и спорта Тюменской области и Российской Федерации. Он был мастером спорта России международного класса по самбо и мастером спорта России по дзюдо, бронзовым призером первенства Европы по самбо, неоднократным победителем и призером первенств России и Кубков России, победителем международных соревнований, призером чемпионатов мира по дзюдо среди ветеранов.

– Прекрасный муж и отец. Достойный руководитель, талантливый спортсмен, верный друг, незаменимый коллега. Вся спортивная отрасль Тюменской области скорбит вместе с родными и близкими, с коллегами, друзьями, единомышленниками о безвременной кончине Дениса Александровича. Это невосполнимая утрата для всех нас, – дополнили в ведомстве.

Церемония прощания состоится 3 января 2022 года в 9.00 в ритуальном зале № 1 по адресу: ул. Юрия Семовских, 14. Похоронят Дениса Александровича на родине – в Шадринске.