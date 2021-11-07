Ехали за алкоголем: под Тюменью водитель иномарки врезался в дом Фото: ГИБДД Тюменской области

В деревне Дербыши, около полуночи, автомобиль "Киа Венга" въехал в жилой дом, расположенный на улице Трактовой, 17.

Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, 35-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь, он управлял автомобилем будучи лишенным водительского удостоверения. В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка, у неё травма ребер и грудной клетки.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Подробности ДТП выясняются. Сам водитель пояснил автоинспекторам, что вместе со своей девушкой поехал за алкоголем, но не доехал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени водитель, врезавшийся в дом, догнал виновника ДТП на учебной машине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три человека пострадали в аварии на перекрестке Западносибирской и Казачьих Лугов в Тюмени.

Один из водителей нарушил очередность проезда (подробнее)