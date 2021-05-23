Тюменцам рассказали, как не стать жертвой мошенников с сервисов по поиску попутчиков

Тюменцам рассказали, как не стать жертвой мошенников сервисов по поиску попутчиков Фото: pixabay.com

До лета осталось совсем немного, поэтому многие тюменцы будут планировать поездки в другие регионы. Большой популярностью среди путешественников пользуются сервисы поиска попутчиков. В последнее время с ними связаны десятки неприятных историй, тюменские полицейские начали сорок расследований по факту кражи средств водителями только за 2021 год.

Схема проста: у пассажира просят символический залог, который не страшно потерять. Аргументируя, что пассажир может в любой момент отказаться и водителю придется ехать одному, просят перевести 100 – 200 рублей, что не вызывает у пассажира подозрений. После перевода денег ему приходит уведомление о списании всех средств с банковской карты.

Представители одного из сервисов по поиску попутчиков совместно с правоохранителями рассказали, как обезопасить себя от таких случаев, самое главное – не переходить в мессенджеры. В приложении есть чат, и пользоваться нужно только им. Если общение проходит в мессенджерах, то поддержка сервиса не сможет вовремя принять меры при случаях мошенничества. Также необходимо сразу сообщать представителям сервиса об изменениях в условиях поездки, например, о поменявшейся цене. Нельзя передавать контакты водителю, если поездка еще не забронирована. И самое главное – не оставлять залог. Как говорят правоохранители, просьба дать деньги вперед – главный признак того, что вы связались с мошенником.