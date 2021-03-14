Тюменцы могут выиграть деньги для реализации социально значимой идеи Фото: pixabay.com

Стартовал прием заявок от физических лиц и образовательных организаций высшего образования на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники поборются за гранты в размере 2 миллиона 500 тысяч и 15 миллионов рублей. Конкурс пройдет в заочном формате, подать заявку можно на сайте АИС-Молодежь России до 7 апреля 14:00 по московскому времени для вузов и 15:00 для физических лиц.

В конкурсе для физических лиц приглашаются жители страны от 14 до 30 лет. Для них будет открыто десять номинаций, среди которых: «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие». Для реализации идей конкурсанты могут выиграть грант в максимальном размере — 2 миллиона 500 тысяч рублей. Отправить можно не более одной заявки, содержащей один проект в одной из номинаций.

Для представителей вузов подготовлено двенадцать номинаций, в частности: «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков», «Спорт, здоровый образ жизни, туризм», «Студенческое самоуправление». Максимальный размер гранта — 15 миллионов рублей. Образовательная организация может подать одну заявку, которая содержит не более трех проектов по каждой из номинаций.

В 2020 году за период форумной кампании тюменские активисты получили поддержку на 18 социальных проектов, с общей суммой грантов — 15 миллионов 182 тысячи рублей. Самыми крупными стали проекты: Art-лента «Сценарии жизни» Ксении Чилимовой (1 миллион 500 тысяч рублей), «Культурное сердце деревни 2.0» Фёдора Маслова (1 миллион 200 тысяч рублей), Детско-родительская интеракция «Капитанская гонка» Александры Петренко (1 миллион рублей).