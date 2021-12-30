Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 30 декабря 2021 года: 29 пациентов находятся на ИВЛ

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 30 декабря 2021 года: 29 пациентов на ИВЛ Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 декабря 2021 года. По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрирован 281 случай заболевания, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 89 569 случаев ковида. 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Умерли 15 человек за день и выздоровели 1015 человек. За всё время от ковида скончались 3 357 и выздоровели 78 969 жителей.

Фото - yandex.ru.

В Тюменской области закрыли два ковидных моногоспиталя, медицинские учреждения переходят на плановый режим работы. Это моногоспиталь в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» и больница ФМБА. Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращен на 610 коек.

В Тюменской области с 30 декабря 2021 года снимают ряд антиковидных ограничений. Тюменская область достигла уровня вакцинации в 80% взрослого населения, что является одним из лучших показателей в стране. Среди пожилых людей уровень вакцинированных еще выше – 90%.

За последние сутки в России зарегистрировано 21 119 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки зафиксировано 932 летальных исхода, выздоровели 42 776 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 458 271 случай коронавируса, умерли 307 022 человека, выздоровели 9 380 223.