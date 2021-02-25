Интеллектуалы Тюмени вычислили писателя, который одновременно является женщиной и мужчиной

Знаете ли вы, что такое «масонство»? В переводе с французского языка – это движение, которое появилось в конце XVI – начале XVII века в виде тайного общества. Спустя триста лет, в Тюмени слово приобрело особый смысл, ведь именно «масонами» стали называть участников популярного интеллектуального клуба #MassOnClub.Начало положено!У клуба две основные миссии. Первая и самая важная – это помощь нуждающимся ребятишкам. Средства, которые организаторы получают от участников (стоимость игры – 1500 рублей с человека) передают в Российский детский фонд, на его адресную программу поддержки малообеспеченных и многодетных семей.- В прошлом году из-за пандемии мы прервали серию игр, - рассказывает предприниматель, основатель бизнес-отеля «Евразия» Светлана Раца. – Но надеемся, что снижение заболеваемости коронавирусом позволит регулярно проводить встречи, ведь наша помощь нужна деткам. Всего за этот год планируем собрать 350 тысяч рублей, причем десятая часть, благодаря первой игре, – уже в копилке. Скажем так, «Масоны» – это «интеллектуальная благотворительность», которой мы занимаемся три года.Вторая миссия игры – налаживание новых деловых связей. По словам Светланы, на игре люди знакомятся, общаются и обговаривают возможности создания совместных проектов.- Игры, которые проходят раз в месяц, позволяют людям освоить новый формат коммуникаций, разобраться в собственных делах и «подключить» мозги. Все участники – представители различных профессий. У нас активно участвуют чиновники, специалисты банковской сферы, предприниматели, спортсмены. Впоследствии они привлекают коллег к благотворительности, - отмечает предпринимательница.Раз в полгода проходят и Кубки #MassOnClub - летний и зимний, когда за столом собираются 12 команд от предприятий. Если на ежемесячных играх люди сидят за столами в случайном порядке, то на «кубках» за одним столом собираются коллеги одной отрасли.Как играть?«Масоны» - безусловно, яркое событие в интеллектуальной жизни Тюмени. Организаторы постоянно находятся в поисках интересных тем и разнообразных вопросов. Интересно, что большая часть из них не требует специальных знаний, а правильные ответы можно найти благодаря логике и умению работать в команде. В основной тайминг участникам задают 12 вопросов, но «знатокам» частенько этого не хватает. Тогда, по желанию победившей команды, можно сыграть в супер-игру.За «штурвалом» интеллектуального корабля находится капитан, которого команда выбирает прямо за игровым столом. Именно он «рулит» все процессом, выбирая очередность вопросов, записывая ответы на специальном листе и передавая квиток судьям. Им предстоит посчитать все правильные ответы команд и определить победителя.Вся игра - от регистрации гостей, приветственного кофе, общения до награждения победителей занимает 2,5 часа. Команда, в которой играют 6-8 человек, формируется прямо на месте, в случайном порядке. А иногда участникам и самим приходится угадывать, за какой стол садиться, как это было на первой игре 2021 года.- Какой писатель детективов одновременно является и мужчиной, и женщиной? – гласит вопрос на бумаге.Знаешь правильный ответ? Садись за стол с подсказкой, который «намекает» тебе на правильный ответ. Учитывая, что большая часть участников-новичков друг с другом не знакомы, повышается количество полезных контактов среди игроков.– Сегодня в Тюмени огромное количество интеллектуальных состязаний, среди которых «масоны» выгодно отличаются, - говорит новичок этого года Анастасия. – Сама идея помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заслуживает похвалы. А если ты помогаешь им благодаря собственным знаниям, это вдвойне приятно!Для того, чтобы с головой окунуться в ту или иную тему, предложенную организаторами клуба, на мероприятие приглашают особого гостя. Это могут быть олимпийские чемпионы, главы финансовых корпораций, артисты, успешные общественные деятели, детективы и другие неординарные личности. Вместе с редактором гость готовит вопросы к игре и передает через них свой опыт и знания, которые помогают ему в карьере. Таким образом интеллектуальное мероприятие превращается ещё и в тренинг.СКАЗАНОДиректор коммуникационного агентства «Пионер», президент клуба Полина Гаранина:«Идеальная благотворительность для меня - не через «пожалейку», а через положительные эмоции и радость. #MassOnClub - как раз такой случай, когда деньги на добрые дела собираются играючи, приносят пользу не только попавшим в сложную жизненную ситуацию детям, но и жертвователям; заряжают отличным настроением как самих игроков, так и их друзей и коллег. Многие члены клуба открывают для себя благотворительность как интересное поле для деятельности и параллельно поддерживают проекты из области спорта, права, искусства, помощи бездомным»ТОЛЬКО ЦИФРЫЗа три года существования Клуба на счет регионального отделения перечислено почти 1,7 миллиона рублей. В рамках реализации федеральных программ и региональных благотворительных акций на эти деньги для детей из малообеспеченных семей купили:- 30 смартфонов, ноутбуков, моноблоков и планшетов;- Одежда и обувь для 140 человек, в том числе, для пострадавших от подтоплений и пожаров;- Сладкие подарки для 300 детей;- Духовой шкаф, 4 холодильника и 3 стиральные машинки для восьми семей;- Спортивный инвентарь для 10 детей;- 915 подарков для победителей творческих конкурсов (книги, настольные игры, мягкие игрушки, наборы для творчества);- комплекты для класса Робототехники в санаторий «Верхний Бор»;- 255 портфелей с канцелярскими принадлежностями в рамках акции «Портфель первокласснику»;- коляска для ребенка-инвалида;- авиабилеты для двух талантливых скрипачек в Москву, выступивших на сцене музыкального училища имени Гнесиных;- клетки для кроликов многодетной малообеспеченной семье из Аромашевского района.