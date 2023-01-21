Убийство Насти Муравьевой в Тюмени: Подробности громкого дела вновь обсудили в программе Малахова

Фото: скриншот с видео эфира smotrim.ru

Супруга Виталия Бережного приехала из Тюмени на программу Малахова и вместе с сыном Александром попыталась убедить собравшихся, что Бережной невиновен в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой. Эту громкую историю вновь обсудили на федеральном телеканале. Убийство Насти, произошедшее летом 2021 года до сих пор разрывает сердца жителей Тюмени.

Фото: скриншот с видео эфира smotrim.ru

Напомним, что 30 июня 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя Настя Муравьева, спустя 2 месяца, когда казалось, что поиски девочки зашли в тупик, её труп нашли на берегу озера в 2 километрах от её дома с признаками насильственной смерти. 25 августа по подозрению в убийстве девочки задержали работника мебельного цеха, бывшего сотрудника правоохранительных органов и ветерана боевых действий в Чечне Виталия Бережного. Он сознался в изнасиловании и убийстве девочки. Он рассказал и показал следователям, как избавлялся от тела ребенка, однако в ходе следствия Бережной неожиданно отказался от показаний и заявил, что признание из него было выбито под пытками электрическим током в ОРЧ на улице Тульская, 3.

Фото: Вадим Бегун

Гражданская жена Виталия Бережного также верит в его невиновность, свои доводы она попыталась рассказать на ТВ шоу, эфир которого вышел 20 января 2023 года. По словам Ирины Давыдовой - так зовут супругу Бережного, Виталий в день пропажи ребенка постоянно был с ней на связи и рассказывал о своих передвижениях.

- Виталий не мог этого совершить, потому что у меня есть детализация звонков. Я могу фактически доказать, что весь день, 30 июня, когда девочка пропала, мы были на связи. Ни в каком алкогольном и наркотическом опьянении он не находился. Он был на работе. Там куда-то съездил, заказал дополнительные детали для монтажа. По работе передвигался, - заявила Ирина.

Фото: страница Ирины Бережной-Давыдовой в соцсети

На вопрос Андрей Малахов о том, почему на момент предполагаемого убийства супруги жили отдельно друг от друга? Ирина ответила, что предложение временно разъехаться сделала сожителю сама, потому что ей не нравилось, что Бережной периодически выпивал по вечерам в летний период, а она является противницей этого.

В невиновности Виталия в совершении преступления заявил и пасынок Бережного Александр, который находился в студии, а также отец Виталия, с которым было записано интервью.

- Его морально убили. Этого не может быть. Всё это подстава. В этой общежитии, где он снимал квартиру, более 40 человек уголовников. Его там и близко не было - сказал отец Бережного.

А вот бабушка Насти Муравьевой Татьяна, которая также выступила на федеральном канале не согласна с доводами защитников Бережного. Она публично высказала претензии к присутствующим родственникам Виталия, призывая посадить его на пожизненно. В том, что Настю убил именно Бережной уверена и тюменский волонтер Мария Федорова, которая принимала участие в поисках девочки.

Фото: Вадим Бегун

Следующим стало выступление по видеосвязи бывшего научного консультанта Главного Управления криминалистики СК РФ Дмитрия Кирюхина, который считает, что в Тюмени орудует маньяк, и это не Виталий Бережной. Он подмечает, что когда оперативники были в квартире Бережного в первый раз - ничего не нашли. Он также усомнился в том, что на теле убитой могли выявить биологические следы Бережного.

- Насколько я знаю, тело находилось в очень разложенном состоянии, в состоянии гнилостных изменений. И найти там биологические следы подозреваемого – наверное, чудо из чудес - отмечает Кирюхин.

Кроме того, в студии удивились и тому, что тело пролежало месяц в холодильнике и не источало никакого запаха.

Кирюхин напомнил зрителям о своих словах, произнесённых в эфире прошлой передачи, когда девочку только искали, а про Бережного никто не знал: «Если после выхода передачи тело будет подкинуто, значит, объявился старый маньяк».

- Маньяк скрывает ребенка полтора месяца, а потом после нашей передачи, когда я произношу эту фразу через три дня тело появляется на берегу озера. Это что - Бережной просто так взял, пришел и положил? Не хватает только сверху чистосердечного признания - говорит эксперт.

После слов Кирюхина, Андрей Малахов отметил, что за последние 25 лет в Тюмени и пригороде пропадали дети в возрасте от 7 до 15 лет.

- По-прежнему меня волнует больше всего, что этот маньяк может быть в каких-то высших эшелонах местных полицейских, который развлекается время от времени, потому что мне не дает покоя то видео, с дядей девочки, который приезжает к месту мемориала… После того, как к нему подходит мужчина и женщина, видео почему-то пропадает. А дальше мы видим кадры, когда мужчины и женщины нет, дядя лежит на асфальте, якобы у него инфаркт, и тут же он умирает. Причем до смерти дядя говорит: «Я знаю, кто убийца. Я сейчас расскажу…» - поддерживает эксперта ведущий программы Андрей Малахов.

При этом волонтер Мария рассказывает, что она встречала дядю убитой девочки, незадолго до его смерти. Мужчина, на её взгляд, похудел так как сильно пил.

В студии ТВ-шоу многие были не согласны с теми, кто как-то поддерживал версию того, что Бережного пытали током. Так, по мнению профессиональной актрисы, ровные жесты после пыток не так-то просто воспроизводить.

- Когда человека пытают, самые сильные мужики ломаются и выглядят по-другому, - говорит Яна Поплавская, отмечая, что на видео Бережной со статной осанкой красивыми жестами показывает, как он упаковывал тело убитого ребенка в коробку. Она считает, что такой осанке актеров обучают, поэтому «несломленная» выправка бросилась ей в глаза.

Фото: скриншот с видео эфира smotrim.ru

В конце эфира Малахов подчеркнул, что против Бережного собраны очень серьезные улики. Помимо ДНК, совпавшего на 100%, был проведен эксперимент с маячком обнаружения тела ребенка. Когда во время следственного эксперимента Виталий первым подошел к месту и указал, где спрятал тело, там и находился закопанный маячок. Малахов пообещал следить за этой историей, а затем призвал следить за близкими, особенно за детьми, когда отпускаете их гулять одних.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следователями детально установлено, что 30 июня 2021 года Бережной встретил на лестничной площадке многоквартирного жилого дома незнакомую ему девочку. Обманным путем он заманил ее к себе в квартиру, где впоследствии убил. Тело потерпевшей он хранил у себя дома вплоть до 17 августа. Затем с целью сокрытия преступления спрятал его на берегу озера. Стоит отметить, что в день совершения преступления Бережной находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу - комментирует руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК РФ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко.

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