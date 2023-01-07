Фото: Официальная страница Тобольской митрополии Русской Православной Церкви

Рождество в Тюменской области 2023: православные жители региона празднуют светлый праздник.

Сегодня ночью православные верующие начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово. По традиции, торжественные богослужения начинаются в православных храмах уже с утра 6 января, в рождественский сочельник. В ночь с 6 на 7 января проходит рождественское богослужение. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил праздничное богослужение в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольска. За богослужением присутствовали студенты Тобольских духовных школ, прихожане собора. По традиции, в этот день все учащиеся Тобольской духовной семинарии причастились Святых Христовых Таин. Затем, празднование продолжилось Рождественской Литургией, которая состоялась в главном храме Сибири - Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля. Прямая трансляция службы доступна здесь.

Фото: Официальная страница Тобольской митрополии Русской Православной Церкви

После Божественной литургии митрополит Димитрий вместе с учащимися семинарии, Тобольской православной гимназии освятил вертеп, построенный возле Софийско-Успенского собора Тобольского кремля. Вертеп уже посетили тысячи жителей и гостей города, которые приходили, чтобы помолиться и встретить праздник Рождества Христова.

Фото: Официальная страница Тобольской митрополии Русской Православной Церкви

- Сердечно поздравляю вас, дорогие мои сибиряки, с праздником Рождества Христова и Новым годом! Желаю вам духовной радости, любви, христианского милосердия и терпения. Божие благословение да пребывает со всеми нами! - поздравил православных жителей региона митрополит Тобольский и Тюменский, глава Тобольской митрополии Дмитрий.

Фото: Официальная страница Тобольской митрополии Русской Православной Церкви

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор также поздравил православных жителей региона с Рождеством и всем жителям Тюменской области, отмечающим этот светлый праздник, мира, здоровья и благополучия.

Кстати, сегодня в 12:00 в Тюмени пройдет праздничный концерт с участием детей пансионата Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря. Посетить его могут все желающие. Для этого нужно прийти по адресу: ул.25 лет Октября, 29.

В это же время в Центре русской культуры по ул. Камчатская, 1А начнется праздничная программа «Пришло Рождество, начинаем торжество». А на уличной площади у ДК «Орфей» пройдет квест-игра «Снежные забавы». Также в 12.00 на площади ДК «Водник» организована – развлекательная программа «Тюменские зимние забавы». А ДКиТ «Торфяник» познакомит зрителей с историей и традициями Рождества и Святок на Руси в праздничной программе «Рождественские встречи».