Во время пожара в Тюмени 1 января погиб мужчина

На пожаре в Тюмени 1 января погиб мужчина Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Первый день Нового года не обошелся без трагедии. Рано утром, на улице Славянская в частном доме сгорел мужчина. Одноэтажный деревянный дом приехали тушить четыре единицы техники, в пристрое горевшего дома нашли тело 55-летнего погибшего.

Специалисты подозревают, что наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Спасатели беседуют с тюменцами, рассказывая о пожарной безопасности, но порой людей пренебрегают этими правилами. Особое внимание уделяют частным жилым домам, где проживают многодетные семьи и домам с печным отоплением. Всего рейдами охвачено 4 813 домовладений, по результатам проведенной работы обучено мерам пожарной безопасности 17 865 человек.

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