Женщины Ялуторовска преобразятся в преддверии Всероссийского дня матери Фото: онлайн-марафон «Ты не одна»

25 ноября, в преддверии Всероссийского дня матери, в Молодежном социально-деловом центре состоится выпускной для 30 участниц онлайн-марафона «Ты не одна».

В онлайн-марафоне принимают участие женщины, которые находятся в сложной жизненной ситуации и занимаются воспитанием детей самостоятельно. На выпускном их ждут творческие мастер-классы и консультации с психологом. Стилист и визажист проработают образ женщин для фотосессии. После чего фотограф создаст серию фотографий для участниц. Кроме того, на выпускном будет работать ярмарка «Круговорот вещей в природе», где участницы смогут бесплатно выбрать одежду в хорошем состоянии.

– Мы создали этот марафон, чтобы женщины, которые находятся в сложной жизненной ситуации, учились находить разные пути решения их проблем, получали новые знания и развивались. Также надеемся, что проект станет местом взаимодействия, где каждая участница сможет найти единомышленниц, – рассказала Ксения Ведьмедева, организатор онлайн-марафона «Ты не одна».

Отметим, что событие пройдет с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. На выпускной можно будет попасть при наличии QR-кода с портала госуслуг о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании, или документа о медотводе и отрицательного ПЦР-теста, сданного не более чем за 72 часа.

На марафоне участницы прослушали серию прямых эфиров. Эксперты поделились советами по воспитанию детей, рассказали о мерах социальной поддержки и провели юридические консультации.

Напомним, что онлайн-марафон «Ты не одна» стал победителем конкурса проектов «Моя идея». Организаторы получили финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей.