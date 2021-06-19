В Голышмановском городском округе идет прием заявок на конкурс «Молодежное подворье» Фото: МАУ ДО "Голышмановский молодежный центр"

В Голышмановском городском округе идет приём заявок на конкурс «Молодежное подворье». Он пройдет по трем номинациям: определят самое благоустроенное подворье, лучших хранителей семейных традиций и животноводов. Конкурсантами могут стать семьи, ведущие приусадебное хозяйство. Супруги должны быть не старше 35 лет.

– Третий год в округе проводится подобный конкурс для людей старшего поколения и называется «Ветеранское подворье», пожилые люди активно участвуют в нём, – комментирует куратор нового проекта «Молодёжное подворье» Надежда Степанова. – Теперь мы решили привлечь молодёжь к ведению личного подсобного хозяйства, к воспитанию детей через труд и к сохранению семейных ценностей и традиций. Пока поступило только пять заявок от желающих поучаствовать в конкурсе, надеемся, что молодые голышмановцы ещё откликнутся.

В финале «Молодёжного подворья» будет организован праздник, на котором встретятся представители старшего поколения и молодые семьи. Примечательно, что состав жюри один для обоих конкурсов. Победителям вручат денежные сертификаты.