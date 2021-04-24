Второе место получил Голышмановский городской округ за программу развития НКО среди 6 регионов УрФО Фото: страница Голышмановского городского округа в соцсети

Хорошую новость сообщили на межрегиональной конференции «От Ресурсных центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО». Её проводит Благотворительный фонд развития города Тюмени 16 – 17 апреля в областной столице.

Исполнительный директор Голышмановского благотворительного фонда поддержки местных сообществ «НАШЕ ВРЕМЯ», координатор муниципального ресурсного центра Ольга Бадрызлова выступила на конференции. Она рассказала о том, что ресурсный центр создан для взаимодействия активных граждан, власти и бизнеса в целях улучшения качества жизни на территории, укрепления некоммерческого сектора в округе, а также поделилась достижениями и планами.

В этом году на территории Голышмановского округа будет воплощено в жизнь более полусотни проектов. Во всех прослеживается партнёрское сотрудничество ради общего дела.

Отметим, что проект БФРГТ «От Ресурсных центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО» реализуется на средства гранта президента РФ.

В нем задействовано 6 регионов УрФО – Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. Его цель – содействие усилению роли некоммерческого сектора в развитии местных сообществ с участием граждан. Главный посыл – люди сами могут сделать многое для людей.