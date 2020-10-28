ЧП в Тюмени: в районе Метелева одновременно загорелись три дома, произошла утечка газа

Фото: ЧС Тюмень

Сегодня днем, 28 октября, в районе Метелева на улице Весенней почти одновременно вспыхнули три дома. Местные жители предполагают, что возгорание произошло из-за утечки газа. По словам очевидцев происшествия, взорвался газовый котел.

На место происшествия незамедлительно выехали все спецслужбы: МЧС, скорая, полиция, служба газа.

Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание произошло примерно одновременно в трех домах, которые располагаются рядом друг с другом. Пожары ликвидированы полностью, но в одном из них пострадала женщина, еще несколько человек сами обратились за помощью к врачами скорой. По словам пострадавших, перед хлопками сильно пахло газом, а после случился взрыв. Местные утверждают, что утечки в коттеджном районе случались и прежде, жильцы жаловались, но ситуацию никак не решали.

Фото: ЧС Тюмень

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина рассказала, что вызов поступил в 14:01. На месте ЧП работало две бригады скорой помощи.

- Одна пациентка в состоянии средней степени тяжести доставлена в ОКБ №2. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь на этапе приемного отделения по поводу подозрения на травму головы, проводятся диагностические мероприятия. Также к медикам обращались еще четыре человека. Вторая бригада до сих пор продолжает дежурство, - пояснила пресс-секретарь.

Фото: ЧС Тюмень

Случившееся происшествие набирает комментарии в социальных сетях.

- Мы там живем, родители сказали что наша плита газовая сверкала тоже, еле успели перекрыть кран. Это аварийная ситуация, подскочило газовое давление в трубах, очень страшно, люди ни при чем. Теперь без газа все, без отопления, а кто-то без жилья и с человеческими потерями, - пишет под фотографиями с места ЧП Екатерина Шпакова.

На место происшествия работают все службы. Фото: администрация Тюмени

Все обстоятельства ЧП выясняются, причем сегодня же за дело взялся Следственный Комитет. Следователи завели уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

- По предварительным данным, 28 октября 2020 года в дневное время в шести частных жилых домах по улице Весенней микрорайона Метелёва города Тюмени произошли хлопки бытового газа. В результате чего ранение получила женщина, которая в настоящее время госпитализирована в медицинском учреждении для оказания необходимой помощи, - сообщает ведомство.

Сейчас следователи и криминалисты регионального СКР проводят осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допросы свидетелей на месте случившегося.

По словам местных жителей, подскочило газовое давление в трубах. Фото: администрация Тюмени

Как сообщает администрация Тюмени, из-за нештатной ситуации частные дома в Метелева отключены от подачи газа.

- Специалисты газовой службы отключили жилой район Метелева от подачи газа. На месте работают четыре бригады, 11 человек. На данный момент отключено 249 частных домов. Специалисты АО «Газпром газораспределение Север» проводят диагностику, обход по домам. Представители других экстренных служб также прибыли на место, - пояснили специалисты.

Возобновление подачи газа будет постепенным. Собственники домов могут уточнить информацию по телефону: 45-15-20. Телефоны экстренных служб: 112 (единая), 04 (104) – газовая.