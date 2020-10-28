ИНФОТЕХ-2020: тюменские предприниматели узнают, как перестроить бизнес-процессы в условиях пандемии

В рамках секции участники разберут успешные бизнес-кейсы тюменских предпринимателей. Фото ombudsmanbiz72.ru

Сегодня, 28 октября, в областном центре начинает работу XIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий ИНФОТЕХ-2020. Традиционно на площадке мероприятия встретятся ИТ-профессионалы государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации.

Одна из площадок затронет актуальные вопросы работы бизнеса в условиях онлайн. О текущей ситуации в предпринимательской среде и о содержательной части профильной секции в рамках совместного проекта изданий "Комсомольская правда" - Тюмень" и "Тюменская область сегодня" рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

- Лариса Кирилловна, по данным реестра МСП, Тюменская область единственный регион УрФО, где за 2019 год бизнес прирос: прибавилось 440 субъектов предпринимательской деятельности. Какова тенденция на сегодняшний день?

- Действительно, мы радовались в 2019 году и гордились тем, что в нашем регионе число субъектов предпринимательства увеличилось. Сейчас, когда мы ежемесячно смотрим этот реестр, цифры постоянно меняются. Какой-то месяц показывает рост, в какой-то месяц просто сам реестр чиститься. Но если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года цифры немножко грустные. Стало на 2322 субъекта малого и среднего предпринимательства меньше в Тюменской области. Причины снижения очевидные. Многие предприниматели не смогли справиться с действующим периодом ограничительных мер, вызванных пандемией. Бизнес стало вести сложнее. На 10 ноября получим более точные данные, но пока видим отрицательную динамику.

- Как тюменский бизнес переживает последствия пандемии?

- Да, конечно, можно сказать про некоторые компании, но сейчас бизнесу не только в России, во всем мире приходится очень сложно. К сожалению, предпринимательство Тюменской области не стало исключением. Карантин, конечно, ударил по малому и среднему бизнесу. Хотя был небольшой период, когда мы наблюдали большой поток людей в рестораны, спортивные залы, в развлекательные заведения, в места проведения досуга, по которым люди соскучились за период режима самоизоляции. Такой отложенный потребительский спрос. Он пришелся на август-сентябрь.

Сейчас идет достаточно сложный период, многие болеют, в том числе сезонными простудами, и потоки снова снизились. Кроме того, в нашем регионе, как в и целом по стране, не работает ивент-индустрия. Проведение массовых мероприятие приостановлено уже восемь месяцев. К нам продолжает поступать большое количество обращений от предпринимателей.

Вообще в этом году за семь лет работы Службы уполномоченного, мы получили рекордное количество – свыше тысячи обращений за десять месяцев. Многие из них касаются взаимоотношений арендатора и арендодателя. Как показывает практика, не всегда арендодатели идут на уступки. Вследствие чего одна сторона обращается в суд.

Кроме того, весной практически еженедельно вносились изменения в законодательство, чтобы помочь бизнесу. Поэтому мы проводили семинары, обучающие мероприятия для предпринимателей, чтобы они могли быстрее понять, как работать в новых условиях. Возросла нагрузка на бизнес и из-за проверок Роспотребнадзора. Все это разумно и понятно, но бизнесу трудно сейчас приходится.

- Можно ли сказать, что некоторые компании не только уверенно выстояли период ограничений, но и увеличили обороты? Как им это удалось?

- Конечно, как и в любой кризис, есть победители и проигравшие. Некоторых текущая ситуация подтолкнула к развитию. Те предприятия, которые давно думали открыть интернет-магазин или образовательную платформу, сумели приобрести новую аудиторию. Больший удар на себя принял малый бизнес.

- Готовы ли предприниматели ко второй волне?

- Вторая волна ограничительных мер, на мой взгляд, кому-то принесет уже меньше потерь, а для кого-то еще больше усугубит ситуацию. Так как не все бизнесы можно перевести в онлайн-формат. Но мы думаем, что уже такого массового закрытия не будет, и мы переживаем вторую волну с меньшими потерями.

- С первых дней режима повышенной готовности тюменские власти шли по пути разработки мер поддержки бизнеса. Какие из них оказались более действенными, а какие потребовали доработки в части условий их предоставления? Какая помощь предпринимательскому сообществу оказывается сейчас?

- Получая обратную связь от предпринимателей, слышим, что представителям бизнеса очень помогли налоговые послабления, в частности, снижение коэффициента по ЕНВД. Во время пандемии правительство Тюменской области пошло на беспрецедентные меры и снизило налоговую нагрузку с доходов с 6% до 1%. Это стало серьезным подспорьем для предпринимателей. Не нужно забывать и о федеральных мерах, которыми смогли воспользоваться компании из перечня пострадавших отраслей. Им предоставлялись субсидии на выплату заработной платы, субсидии на профилактику инфекций коронавируса. Действительно, ряд мер потребовали корректировки. Это касается, прежде всего получения субсидий, где для принятия положительного решения налоговый орган опирался на отчетность, которая из-за технических различных недоработок становилась причиной отказа в помощи. Мы со своей стороны тоже неоднократно направляли предложения по регулированию механизма предоставления мер поддержки. К сожалению, в 2020 году они заканчиваются. Стараемся продлить действие льгот для предпринимателей. Посмотрим, что будет дальше.

- Очевидно, что сохранить обороты смоли те компании, кто быстро сумел перестроиться на формат работы «онлайн». Можно ли говорить, что пандемия помогла выработать региональные практики, которые могут взять на вооружение другие субъекты РФ? Будет ли это озвучено на площадке форума ИНФОТЕХ- 2020 «Бизнес в условиях онлайн», модератором, который вы выступаете?

- Да, конечно. Хочу еще немного вернуться в 2019 год. В сентябре мы проводили День знаний для предпринимателей. У нас он назывался «Цифровизация бизнеса». Когда мы готовились к нему, внутри нашей рабочей группы мнения на этот счет разделились. Одни говорили, что цифровизация бизнеса это так еще далеко, что среди наших участников будут предприниматели из муниципалитетов, которым рано думать о таких процессах, что такие механизмы пока только для крупного бизнеса возможны. Мероприятие мы проводили в сентябре, а уже в феврале мы столкнулись с коронавирусом и поняли, что затронули актуальную тему для предпринимателей.

Оказавшись в условиях жестких ограничений, бизнес вынужден был перестроиться. В Тюменской области, конечно, есть успешны кейсы и наработки, которые мы рассмотрим на нашей площадке. Предприниматели, которые смогли перестроиться на новый формат деятельности, расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись. Поделаться механизмы выстраивания бизнес-процессов, которые повлияли на ход событий. В рамках секции мы также рассмотрим вопросы, что нужно изменить руководителям в себе, в компании, чтобы процесс перехода на новый формат работы прошел успешно. В Тюменской области есть много компаний, которые стали сильнее, мощнее и умнее. Они продолжают развивать бизнес в новом формате и готовы поделиться секретами успеха.