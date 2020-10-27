Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 октября 2020 года: еще две жертвы COVID-19

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 135 и составило 12 830 человек.

Всего зараженных: 12 830

Количество смертей: 62

Режим повышенной готовности: до 12 ноября

Изоляция для приезжих: нет

Горячие источники: открыты

Музеи, кинотеатры и театры: открыты

Детские развлекательные центры: открыты

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Накануне оперштаб сообщил еще о двух жертвах коронавирусной инфекции. Скончались двое мужчин. Одному из них был 61 год, тюменец умер от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, сопутствующего заболевания и отягощенного анамнеза. Второй мужчина скончался в возрасте 54 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, пояснили специалисты. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 62 пациента с коронавирусом.

По данным оперштаба Тюменской области, за минувшие сутки в регионе выявлено 135 новых случаев заболевания COVID-19 (всего с начала пандемии – 12 830). Кроме того положительный тест на ковид у шести тюменских детей. Под медицинским наблюдением остаются 1 844 пациента, 31 из них – на ИВЛ.

Ранее оперштаб доложил, что в Тюменской области увеличен коечный фонд для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

«Комсомольская правда» - Тюмень» собрала адреса медицинских центров, где можно сдать тест на коронавирус. Также можно самостоятельно пройти исследование легких.

Сегодня от коронавируса излечились 68 тюменцев (за весь период – 8 475). 2 068 человек находятся в нашей области на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 844 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.

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