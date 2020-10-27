Мария Рудзевич: высокий уровень цифровизации региона помогает онлайн-взаимодействию органов власти и тюменцев

Выстроенная в регионе система онлайн-сервисов сработала на отлично. Фото департамента информатизации Тюменской области. .

Завтра в Тюмени начнет работу XIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий ИНФОТЕХ–2020. О новшества форума этого года и в целом о развитии региональной экономики в цифровом формате в рамках совместного проекта изданий "Комсомольская правда-Тюмень" и "Тюменская область сегодня" рассказала директор департамент информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

- Мария Владимировна, Тюменская область входит в число наиболее «оцифрованных» регионов. Можно ли говорить, что цифровое будущее для тюменцев уже наступило?

– Думаю, конечно можно. Посмотрите, как много сервисов которые, мы применяем с вами в профессиональной среде, в быту. Как много их развивается за последнее время, а развитие каких-то прикладных сервисов оно, безусловно, ложится сверху на, так сказать, накопленные данные и ранее выполненные инфраструктурные проекты.

- Какие программы, ориентированные на достижение целей национального проекта «Цифровая экономика», реализуются в регионе и как они влияют на качество жизни населения области?

– Напомню, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Тюменской области реализуется пять региональных проектов. В первую очередь, это проект «Кадры для цифровой экономики». Мы давно и системно работаем над подготовкой IT-сообщества как такового, начиная с малышей, вовлекая совсем юных тюменцев в кружки по робототехнике, далее работаем со школьниками. Это наши «АйТиЛАБы», «РобоЛАБы», различные центры. Затем наша проектная лаборатория на базе Тюменского технопарка, куда ребята приходят с проектами, дорабатывают их и взаимодействуют, в том числе, с большими компаниями. Последние курируют проект, и я бы сказала, дают им направление, реально формируя такой запрос, чтобы проект не был в воздухе, как идея, а умел дальнейшее какое-то прикладное применение.

Кроме того, по кадрам работаем и с профессиональным сообществом. У нас есть школа программирования, в которую бесплатно можно записаться и перепрофилировать себя. Например, освоить язык программирования какой-то новый, или вообще впервые его освоить, и в дальнейшем уже сменить свою трудовую деятельность.

В Тюменской области активно реализуется проект «Кадры для цифровой экономики». Фото infotex72.ru

Что дал нам этот год по этому направлению? Мы значительно расширили охват наших «РобоЛАБов», «АйТиЛАБов». Зашли с этими лабораториями в каждом муниципальный район. Если ранее концентрация была, в первую очередь, на город Тюмень, потом крупные районные центры, то сейчас мы дошли до всех. Кроме того, с прошлого года в рамках уже этого проекта мы открываем новые направления подготовки ребят. Например, школа юных нейроинженеров, где по уникальной программе мы готовим старшеклассников по совершенно новыми, я бы сказала, еще не совсем сформировавшимся профессиям. В сентябре открыли новую лабораторию по системному и сетевому администрированию. Это как раз то место, где школьники могут научиться делать первую сеть, получить современную компетенцию, которой они будут выгодно отличаться от своих сверстников.

- Текущая ситуация с пандемией в очередной раз подчеркнула важность развития цифровой среды. Как вы считаете, помогли ли уже существующие сервисы органам власти оставаться на связи с тюменцами, оперативно реагировать на поступающие запросы?

– Конечно, здесь вообще нет никаких сомнений. Вся подготовленная инфраструктура и все те программные решения, которые ранее были как бы дополнительными к основным механизмам осуществления управления, они стали основными. Перейдя на систему видеоконференцсвязи в первые два дня, мы абсолютно точно испытывали дискомфорт, вызванный нагрузкой на сети, абсолютно отличной от ранних периодов, когда эксплуатировали эти ресурсы. Пандемия показала, что этот формат все-таки требует иных управленческих качеств от людей, которые проводят и организуют эти совещания. Инструментарий, который ты как руководитель применяешь в оффлайн-режиме, невозможно так просто переложить в онлайн. Требуется немного другое взаимодействие, другие механизмы контроля. Но, тем не менее, вся эта инфраструктура сработала на отлично.

- Традиционно презентация самых интересных из них проходит в рамках Тюменского цифрового форума/выставки ИНФОТЕХ. В чем принципиальные отличия и новшества форума этого года?

– Самое главное отличие, которое ощутят все, – формат проведения. Мероприятие практически полностью уходит в режим онлайн. Это и вся деловая программа, и даже посещение выставочных стендов. Что мы и призываем сделать всех наших традиционных посетителей, активных участников мероприятий. На портале форума имеется карта выставочных экспонентов и при обращении к какому-то конкретному, человек получит доступ к материалам о проектах, презентуемых на стендах, визитке компании, чтобы можно было пообщаться и так далее. Если говорить о смысловом направлении деловой программы, думаю, что все захотят поделиться своим видением, как ответить на те вызовы, которые продиктованы пандемией. Это и способы дистанционной работы, и новое программное обеспечение, которое позволяет, например, дистанционно и качественно обучаться, или эффективно контролировать и управлять проектами удалено и так далее. Я думаю, что компании-участники выставки пройдут именно с этим.

Если говорить о деловой программе в виде круглых столов, заседаний, то здесь, я думаю, будут интересны как раз авторские лекции. Федеральные спикеры расскажут о правилах управления на основе данных. В этот период, когда ты не можешь иметь доступ ко всему тому, что было привычно: каким-то отчетам, которые были под рукой, или к своим сотрудникам, которые эту информацию носили в своей голове. Здесь как раз речь пойдет об этом. Большое внимание традиционно уделим информационной безопасности. Значимость и правильность выполнения мероприятий по информационной безопасности и ранее имели ключевое значение, как для безопасности бизнеса в целом, так и для госуправления, но сейчас это стало еще более актуально. Поэтому данная тема также будет проходить центральный по нескольким площадкам ИНФОТЕХА–2020.

Тюменские школьники могут бесплатно обучаться в «АйТиЛАБах» и в центрах по робототехнике. Фото infotex72.ru

- Тюменцы уже наверняка по достоинству оценили приложения «Транспорт72», «Медицина72». Ожидать ли презентации новых сервисов, призванных сделать нашу жизнь еще более комфортной?

– Если говорим именно о мобильных приложениях, то со сторон правительства Тюменской области мы ничего презентовать нового мы не будем. Хотя за этот период функциональность уже существующих мобильных положений значительно возросла. Думаю, что родительское сообщество региона это отметило. С начала этого учебного года мы запустили все, что касается баланса и наличия транспортных карт. Теперь этим можно управлять из мобильных приложений. Появилась возможность получать оперативно информацию о посещаемости и успеваемости школьников. Наверное, сами учащиеся не раз вспомнили нас, авторов проекта, понимая, что усилился родительский контроль. Но тем не менее это очень удобно и безопасно.

И второе, форум – это деловая площадка, но не для презентации того, что наработали мы как департамент. Это скорее возможность посмотреть, как двигается твой сосед, я имею ввиду регион, или твой соседний орган власти. Посмотреть, на что сейчас делают ставки IT-компании, какие продукты развивают. Уловить этот тренд, обменяться информацией о том, какие проекты есть. Не тратится и не вкладываться в уже реализованные проекты, а как раз смотреть на шаг дальше.