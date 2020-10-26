Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 октября 2020 года: 60 смертей пациентов с COVID-19

В Тюменской области 60 пациентов с COVID-19 умерли. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 141 и составило 12 695 человек.

Всего зараженных: 12 695.

Количество смертей: 60.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно работает горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции (8-800-302-26-70). За одну лишь неделю на нее поступило 4 100 звонков. А всего за время работы линии местные жители позвонили 114 тысяч раз.

Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 60 пациентов с коронавирусом.

В Тюменской области по ОРВИ на карантин закрыто 11 групп в 11 детсадах. В настоящее время в детских образовательных учреждениях нет случаев групповой заболеваемости сovid-19. Об этом сообщает оперштаб.

За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровели 1 146 096 человек.