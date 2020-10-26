«Для меня это апгрейд!»: студентка из Тюмени стала финалисткой конкурса «Краса России»

Анастасия Доброчасова- финалистка конкурса «Краса России»
Тюменки не перестают покорять всероссийские конкурсы красоты. Этой осенью представительницы лучшего города Земли снова на олимпе: студентка Анастасия Доброчасова стала финалисткой конкурса «Краса России». Знакомимся с красоткой ближе в эксклюзивном интервью «Комсомольской правды» – Тюмень».
В свободное от учебы время девушка создает одежду для женщин
Анастасия Доброчасова учится на четвертом курсе ТюмГУ на факультете журналистики. А в свободное от учебы время создает одежду для женщин. Она уже успела открыть свой бренд – запустила производство постельного белья. Участница конкурса подчеркивает, что вся ее жизнь связана со швейным мастерством. Молодому дизайнеру очень хотелось бы, чтобы все женщины были по-настоящему красивы и получали удовольствие от того, что они носят.
– Мой кумир – это потрясающая и необыкновенно талантливая женщина Коко Шанель. Показы модных домов Франции вдохновили меня создать свою полноценную коллекцию модной одежды.
– Что подтолкнуло к участию в конкурсе?
– Мне захотелось выйти из зоны комфорта. На самом деле, когда мне предложили участвовать в конкурсе, я очень долго думала над этим. У меня слаженный график, и я привыкла жить по нему. Я соблюдаю четкий распорядок дня и всего времени в целом. Редко подпускаю к себе новых людей, у меня сложился определенный круг общения. Здесь мне все девушки были незнакомы, а я стеснительный человек, и мне тяжело сходиться с новыми людьми, именно поэтому я и поехала. Для меня это был настоящий апгрейд ( совершенствование. – Ред.).
финалистка конкурса «Краса России»
– Как проходил отбор на конкурс?
– Из-за сложившейся ситуации было онлайн-собеседование. Я счастлива, что выбрали меня, это было неожиданно. Я не коренная тюменка, переехала из Шадринска в Тюмень четыре года назад. И для меня большая честь представлять этот город.
– Какие впечатления о конкурсе?
– Впечатления однозначно классные. Когда я сообщила всем, что еду на конкурс в Сочи, говорили: «Ты там будешь отдыхать». Но на самом деле нет. Мы здесь очень много работаем над собой, над дисциплиной, репетируем, и это совершенно не отдых. Это действительно тяжелая работа.
Анастасия Доброчасова
– Коллектив, в котором много красивых девушек, может быть дружным?
– У нас классный коллектив. Мы все очень разные, но общаемся мы хорошо. Девочки все красивые и хорошие. Я надеюсь, что наше общение продлится и после конкурса.
– Как вы оцениваете свои шансы на победу?
– Шансы на победу есть у всех. Я считаю, что каждая девушка достойна этого места. В силу своей скромности конкретно про себя ничего сказать не могу.
Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» следит за дальнейшими событиями и желает Анастасии победы в конкурсе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я была уверена, что назовут моё имя»: миссис Российская красавица перед победой на конкурсе видела императорскую корону
Обладательницей почётного титула «Миссис Российская красавица» стала многодетная мама из Тюмени, 35-летняя Ирина Егорова. У красотки четверо детей, и большую часть времени она посвящает их воспитанию. Но, несмотря на загруженность, новоявленная миссис успевает заниматься моделингом (создание образов. – Прим. ред.), фотографией и обучает девушек искусству фотопозирования. (далее)