Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 октября 2020 года: жертвы ковид-19 помолодели

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 140 и составило 12 415 человек.

Всего зараженных: 12 415.

Количество смертей: 59.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Сегодня оперштаб Тюменской области сообщил о трех смертях. Все они моложе 60 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина 46 лет – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне тотальной двусторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина 50 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина 56 лет – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 59 пациентов с коронавирусом, – сообщил оперштаб.

За минувшие сутки в нашем регионе выявлено 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 12 415). 59 человек выздоровели (за весь период – 8 351).

За сутки заболели COVID-19 девять детей. 1 837 человек остаются под медицинским наблюдением, из них 25 пациентов – на ИВЛ. 2 068 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.