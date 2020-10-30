Роман Любар: процесс онлайн-обучения невозможен без качественных IT-решений и техники

О современных IT-решениях для онлайн-обучения рассказал директор по развитию бизнеса Softline в Уральском федеральном округе Роман Любар.

На этой неделе в областном центре прошли XIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2020». Традиционно на этой площадке встречаются ведущие разработчики IT-решений, представители бизнеса и органов власти. Один из постоянных участников мероприятия – компания Softline – представила проект «Цифровая школа». О современных IT-решениях для онлайн-обучения в рамках совместного проекта изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня» рассказал директор по развитию бизнеса Softline в Уральском федеральном округе Роман Любар.

– Период удаленного обучения школьников как никогда показал важность развития онлайн-сервисов. Насколько работу в них упрощает, делает более эффективной качественная компьютерная техника и программное обеспечение?

– Некачественная компьютерная техника и неподходящее программное обеспечение полностью этот процесс исключают. Простая аналогия: когда вы говорите по телефону и связь плохая, то всё, диалога нет. Поэтому при онлайн-обучении критически важна инфраструктура доставки связи.

– Какие технологии для онлайн-обучения готова предложить ваша компания? Чем программные продукты и решения Softline могут быть полезные учреждениям образования?

- У нас есть хорошее слово – система. IT-продуктов на рынке сейчас огромное количество. В России очень много талантливых разработчиков и серьезных компаний, которые готовят какие-либо решения. Из этих решений в каждом конкретном случае нужно собирать систему, предназначенную именно для поддержки конкретного процесса. Например, для проведения урока ИЗО и для физкультуры нужны разные средства. Важна роль людей, которые выслушают конкретного заказчика – преподавателя школы или представителя учреждения образования – и для конкретной ситуации соберут тот верный набор, который будет работать. Как я уже сказал, на российском рынке очень много достойных компаний и разработок. У нас в портфеле порядка 4000 производителей, мы соберем любую систему под любую задачу, но ориентированную на конкретного заказчика.

– Цифровизация, активное развитие интернета открывают множество возможностей для школьников, но и таят в себе определенные опасности. С помощью каких программ взрослые могут защитить детей от нежелательного контента? Совет от профессионала.

– Посоветовал выбрать партнера и выбрать нашу компанию. На самом деле, цифровые угрозы такие же как, как в мире реальном. С одной стороны, мы не можем растить детей, заперев их в комнате. С другой стороны, не можем оставить ребенка один на один со взрослым миром. Мы должны контролировать тот контент, тот трафик, тот маленький кусочек цифрового мира, в котором живет ребенок. Средства для этого есть. Это первая история. Вторая: мы должны проактивно смотреть, а куда ребенок ходит? Как в обычной жизни мы говорим: вот это парк, в нем безопасно, можешь гулять, а вот это темный переулок, туда ходить не надо. Ровно тоже самое мы должны говорить и делать в отношении интернет-пространства. И третья история – это таргетированное воздействие на конкретного школьника. Полнейшая аналогия с тем, а в какой компании возвращается ребенок? С кем он общается во дворе на улице? Это очень важная тема, который мы уделяем серьезное внимание. Интернет создает возможность угроз, но также технологии создают возможности сплошного поиска. У нас есть несколько наших разработок и продуктов, которые позволяют эту задачу решать.

– Расскажите о проекте «Цифровая школа», представленном на выставке.

– Это лишь малая часть инструментов и оборудования, уже применяемых в тюменских школах. Те решения, которые уже сегодня делают процесс обучения более удобным и в каком-то смысле привычным для школьников. Поскольку современные дети чуть ли не с планшетом в руках уже рождаются, и, конечно, на уроках они тоже хотят этими современными устройствами пользоваться. В мире огромное количество толковых вещей, к которым у школьников открывается доступ благодаря современным онлайн-классам, где информация с интерактивной доски сразу транслируются на ноутбуки учащихся. Вообще, школа – это центр жизни детей, и их образование не должно идти в отрыве от современных технологий. Наша задача – сделать процесс получения знаний в цифровом мире качественным и безопасным.

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