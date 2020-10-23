Электронный больничный, заявление на Госуслугах и максимум в онлайн: как ФСС Тюменской области ускорил цифровизацию в год пандемии коронавируса

Как ФСС Тюменской области ускорил цифровизацию в год пандемии коронавируса. Фото: Ирина Ромашкина

Фонд социального страхования Тюменской области собрал ведущих экспертов региона за круглым столом, чтобы обсудить современные технологии, с помощью которых в период пандемии коронавируса получают поддержку жители.

Если до этого года цифровизация ФСС шла планомерно, то мировая пандемия максимально ускорила этот процесс. По данным ФСС, за девять месяцев 2020 года фонд получил посредством интернета около 150 000 заявлений от граждан Тюменской области. Больше всего таких обращений пришло с портала Госуслуги. Так, с марта 2020 года, с момента закрытия границ России, когда тюменцы приезжали из зарубежья и должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию, им полагалась выплата по больничному листу, который стали оформлять в электронном виде и дистанционно. В итоге за последние полгода ФСС наблюдает стабильный еженедельный прирост обращений от работодателей в электронном виде. В 2020 году в качестве возмещения за больничный Фонд страхования тюменцам выплатил около 2,2 млрд рублей.

– Нам пришлось очень быстро активизировать свою работу в онлайне. Эта работа затронула все сферы деятельности ведомства. Необходимо было в оперативном порядке обрабатывать те заявления, которые поступали к нам. Мы достаточно быстро сумели выполнить требования, которые нам выдвигали по ограничительным мерам, – считает управляющая тюменского ФСС Динара Поштаренко. – Напомню, что Фонд социального страхования отвечает за такие задачи, как страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, выплата больничных листов, пособия мамам при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме этого, мы поддерживаем пострадавших на производстве. Мы реализуем мероприятия по медицинской социальной и профессиональной реабилитации, то есть оплачиваем медицинскую реабилитацию после несчастных случаев, обеспечиваем семьи такими средствами реабилитации вплоть до обеспечения автомобилями.

Кроме того, ФСС расширил свое присутствие во всех социальных сетях. Сегодня можно обратиться в ведомство с волнующим вопросом в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, Facebook, Instagram, завели и свой Youtube-канал. Также жители региона активно общаются с представителями ФСС на портале «Детки», где действует консультационная площадка и даже проводятся онлайн-семинары.

– Пользователи данного портала – наша непосредственная целевая аудитория, это мамы с маленькими детьми, – акцентировала внимание собеседников Поштаренко.

Она также отметила, что в Тюменской области около 500 000 работающих граждан, и в условиях пандемии как никогда стал актуальным вопрос выплаты больничных в кратчайшие сроки. Электронный лист нетрудноспособности начали внедрять с 1 июля 2017 года, тогда бумажному больничному исполнилось 80 лет.

Социальные выплаты через интернет эксперты обсудили за круглым столом сегодня, 23 октября Фото: Ирина Ромашкина

Специалисты отмечают очевидные преимущества электронных форм: экономичность для оформления, практичность и удобство процедуры. А еще это значительно экономит время – не нужно сидеть в очередях, ходить по кабинетам, заверять документы в поликлинике и передавать в бухгалтерию работодателя.

– Подделать электронный больничный практически невозможно, на каждом этапе оформления он подписывается электронной цифровой подписью ответственного лица медицинского учреждения, работодателем, сотрудником фонда социального страхования. Работодателю недоступна информация о диагнозе работника, причина нетрудоспособности, закодирована электронная форма, – пояснила и.о. начальника отдела страхования начальника на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Анна Иримко.

На сегодняшний день из 123 медицинских организаций 93 выдают электронные листки нетрудоспособности. Кстати, если в 2017 году электронный больничный подали около 2 000 человек, в 2018 году – 19 000, а в 2019 году – около 200 000, то за девять месяцев 2020 года в нашем регионе было выдано около 300 000 больничных листов. В настоящий момент Тюменская область занимает 25-е место среди 85 регионов России по количеству выданных электронных больничных листов.