Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 24 и 25 октября 2020 года

Осень в Тюмени Фото: Виктория Стеблова

Выходные дни - замечательный повод провести время со своей семьей и друзьями. Для этого прекрасно подойдет уютная домашняя атмосфера, а так же интересные и познавательные места в нашем городе. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 24 и 25 октября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Спектакль "Кто сказал "мяу"?"

Когда: 24 октября в 12:00

Где: Театр кукол (ул.Кирова, 36)

Стоимость: 200 - 500 рублей

Малышам необходим собеседник. Хорошо, если это умный взрослый, который объяснит, что утята умеют плавать, а цыплята нет, что разделить яблоко на всех друзей поровну - справедливо.

Спектакль "Кто сказал "мяу"?". Фото: Афиша Тюмень

«КиноТанцТеатр» - балет «Симфония Ре мажор»

Когда: 24 октября в 19:00

Где: Мастерская современного танца, ул. 30 лет победы, 60а, 9 этаж

Стоимость: 150 рублей

«КиноТанцТеатр» покажет тюменцам балет «Симфония Ре мажор» в постановке Иржи Килиан. Прелестный образец ироничного, юмористического балета, такой легкой насмешки и над балетными штампами, и над возможными огрехами исполнения самих танцовщиков.

«КиноТанцТеатр». Фото: Афиша Тюмень

Тур в Тобольск

Стоимость: 2 900 руб./чел

Когда: 24 октября в 06:30, отправление в 06:46

Время и место сбора: ул. Орджоникидзе, 59. Бронь: +7 (3452) 27-31-73, 27-31-17

Вы окунетесь в историю, в период расцвета сибирского края, побываете на родине старца Григория Распутина и, конечно, посетите Тобольский кремль. А также узнаете, кто был инициатором установки памятника Ермаку.

Спектакль “Испанская баллада”

Стоимость: 300 - 1200 рублей

Когда: 24 октября в 18:00

Где: Тюменский драматический театр

Спектакль рассказывает трагическую историю страстной и запретной любви короля Кастилии Альфонсо и юной еврейки Ракель, которая переворачивает ход исторических событий средневековой Испании. За воротами королевского дворца плетутся политические заговоры и интриги. Любовь женатого короля – грех, а страданиями обманутой королевы и заботой о благополучии королевства можно оправдать любые жертвы.

Спектакль “Испанская баллада”. Фото: ТБДТ

Экскурсия на гулянье «Капуста-барыня»

Стоимость: 1 450 руб. – дети, 1 600 руб. – взрослые

Когда: 24 октября в 9:00

Где: Старт от Водонапорной башни (ул. Орджоникидзе, 56/2)

Запись по тел.: +7 (3452) 27-31-17, 27-31-73

Жителей и гостей города Тюмени приглашают повеселиться, праздником насладиться, да капустки отведать.

Экскурсия на гулянье «Капуста-барыня». Фото: Visit Tyumen

Спектакль “Кадриль”

Стоимость: от 200 - 1500 рублей

Когда: 24 октября в 18:00

Где: Тюменский драматический театр

Это трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями.

Спектакль “Кадриль”. Фото: ТБДТ

«Обзорная экскурсия по городу»

Стоимость: 600 руб. – взрослые, 500 руб. – льготники

Когда: 24 октября в 14:00

Место встречи: ул. Перекопская, 5

Для бронирования билетов: +7 (3452) 735-666; 8 (982) 924-44-72

Узнаем об основных вехах развития Тюмени, посмотрим на главные достопримечательности с другой стороны, послушаем истории из жизни известных людей.

«Обзорная экскурсия по городу». Фото: Visit Tyumen

Экскурсия «Тобольск – мистика и реальность»

Стоимость: 2 800 руб. – взрослые, 2 500 руб. – дети

Когда: 24 октября

Бронь: +7 (905) 826-35-20 +7 (932) 323-64-69

По настоящему страшно интересная экскурсия.

История — это всегда тайны и секреты, неразгаданные явления и загадочные случаи. Вы посетите туркомплекса «Абалак», сакральным места Тобольска, Завальное кладбище и многое другое.

Экскурсия «Тобольск – мистика и реальность». Фото: Visit Tyumen

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Занятия бачатой

Когда: по воскресеньям в 12:00

Где: Фитнес-центр FITBERRI , ул.30 лет Победы, 52а

Впустите в свою жизнь зажигательные ритмы бачаты! В течение нескольких месяцев овладеете базовой техникой фигур и footwork. После них вы сможете посещать вечеринки и выходить без страха на танцпол в любой точке мира. Где бы вы не находились: в путешествии, в круизе, на каком-нибудь острове, услышав ритмы бачаты, вы будете в теме.

Бачата. Фото: Афиша Тюмень

Экскурсия «Тюмень на ссыльном пути»

Стоимость: 1 200 руб. – взрослые, 1 000 руб. – льготники

Когда: 25 октября в 16:00

Место встречи: ул. Перекопская, 5

Для бронирования билетов: +7 (3452) 735-666; 8 (982) 924-44-72

Вы узнаете какую роль сыграла ссылка в истории нашего города и региона, чем отличалась жизнь политических и уголовных преступников. Вы увидите своими глазами, где располагался тюменский тюремный замок и Приказ о ссыльных.

Самое интересное – вы сможете испытать вес настоящих кандалов, надеть арестантскую робу и пройтись по печально известной кандальной дороге.

Спектакль “Новеченто (1900-й)”

Стоимость: от 500 - 1000 рублей

Когда: 25 октября в 18:00

Где: Тюменский драматический театр

В первый день XX века на пароходе «Вирджиния», в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. Лемон Новеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.

Спектакль “Новеченто (1900-й)”. Фото: ТБДТ

Тур «Казачье подворье»

Стоимость: 2650 руб./чел (взр.); 2500 руб./чел (дети до 18 лет)

Когда: 25 октября

По всем вопросам обращайтесь: 8 (3452) 45-56-00

Окунитесь в озорное веселье на казачий лад! Вас встретят казаки и казачки с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых), а после этого лихо закружат в танцах и песнях. Вам предоставится уникальная возможность подержать в руках казацкую шашку и поучиться фланкировке.

Тур «Казачье подворье». Фото: Visit Tyumen

Stage Band: Джаз с женским вокалом

Стоимость: 500 рублей

Когда: 25 октября в 19:00

Где: FABRIC BAR (ул. Молодежная, 74/4)

Подробности: +7 (922) 042-00-26

Новая концертная программа от виртуозных тюменских джазменов - коллектива Stage Band. Традиционные композиции, классика жанра из эпохи невероятного подъема джазовой музыки в США и во всем мире - 50х и 60х годов 20го века.