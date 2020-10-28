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Общество

«Налог на бездетность – это наказание, а не стимул»: российский ученый высказал свои идеи о том, как повысить демографию в Тюменской области

«Губернаторские чтения – 2020» затронули тему повышения рождаемости
Ирина Ромашкина
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Федеральный эксперт предложил назначить вице-премьера, который будет заниматься лишь вопросами демографии. Скриншот видео

Федеральный эксперт предложил назначить вице-премьера, который будет заниматься лишь вопросами демографии. Скриншот видео

«Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики» – так назывался доклад члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергея Рязанцева. Свое мнение о демографической политике в Тюменской области и во всей России он представил на «Губернаторских чтениях», которые прошли в режиме онлайн 27 октября.

Так, Сергей Рязанцев отметил, что у России есть все предпосылки для выхода из демографического кризиса. В стране уже действует национальный проект «Демография», но меры нужно усилить. Эксперт предложил назначить вице-премьера, который будет заниматься лишь вопросами демографии.

– Анализируя национальный проект «Демография» как ученый, я думаю, что надо его пересмотреть через призму следующих моментов: первое – наша демографическая ситуация не является неизбежной, и надо ее попытаться исправить, второе – надо наращивать качество жизни населения, – сказал он.

Эксперт считает важным пропагандировать семейные ценности. Скриншот видео

Эксперт считает важным пропагандировать семейные ценности. Скриншот видео

Рязанцев убежден, что уровень рождаемости и смертности населения зависит от качества жизни населения и это должно стать национальной идеей. Для кардинального изменения демографической ситуации, по мнению ученого, нужно работать над тремя аспектами:

1) поддержка семей, материнства, отцовства, детства, улучшение условий для реализации репродуктивных планов, повышение уверенности семей с детьми в будущем;

2) улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности активной и здоровой жизни, снижение смертности от внешних причин;

3) привлечение мигрантов определенных категорий.

Что касается анализа ситуации в Тюменской области, то Рязанцев дал оптимистичный прогноз для нашего региона. Однако он обозначил несколько пунктов, на которые следует обратить внимание местным специалистам.

– Тюмень выглядит на фоне Уральского федерального округа и России лучше. Сегодня самыми значимыми проблемами здоровья у населения региона является употребление наркотиков (сопутствующие этому гепатит, туберкулез, ВИЧ и ряд заболеваний). Важно понимать, что снижение смертности от этих причин – лишь во вторую степень задача здравоохранения, а в первую – задача социальной политики по минимизации числа молодых людей, которые оказываются в маргинальном положении. Это перекликается и с общероссийскими выводами, – сказал он.

Сергей Рязанцев представил основные тезисы доклада в презентации, которую демонстрировал участникам онлайн-встречи. Скриншот видео

Сергей Рязанцев представил основные тезисы доклада в презентации, которую демонстрировал участникам онлайн-встречи. Скриншот видео

Федеральный эксперт отметил, что жители Тюменской области склонны к болезням системы кровообращения – преимущественно мужчины за 60 и женщины старше 75 лет. Также, по его мнению, самой большой проблемой России сегодня является рост смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Это зачастую люди пьющие, деградирующие, ведущие нездоровый образ жизни.

– И если мы не обратим внимание на эту группу населения, то продолжительность жизни в целом по региону и в стране мы не сможем подтянуть, – считает Сергей Рязанцев. – Нездоровый образ жизни связан с разными обстоятельствами. И это не только проблема системы здравоохранения, но и проблема социальной политики. Должно стать нормой поведения бережное отношение к своему образу жизни, здоровью, будущему, – уверен Рязанцев.

Налог на бездетность – возможно ли ставить вопрос демографии ребром? Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев ответил, что не поддерживает эту идею. Он напомнил, что в СССР уже был реализован опыт такого налога.

– Во-первых, это противоречит законодательным и конституционным принципам. Я не юрист, но понимаю это. Я бы не стал направлять нашу политику по этому пути. Это будет выглядеть, как наказание. Я бы направлял ее по пути стимулирования и привлечения людей, пропаганды среди них фактора детности. Это более продуктивно. Мы меньше заработаем на этих «штрафах», чем сможем получить за счет поворота государственной политики в этом направлении, – сообщил он.

Сергей Рязанцев предположил, что можно повысить демографию и за счет мигрантов. К примеру, многие студенты, отучившись в региональных вузах, уже адаптировались к жизни здесь, а также в курсе потребности рынка занятости. Этих молодых специалистов, которых взрастил регион, выгодно оставить здесь, где они пригодятся. Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал взгляд эксперта на миграцию.

– Вопрос этот чрезвычайно сложный, это государственная политика, но мне близок подход к миграции через высшее образование в российских вузах. Тюменская область могла бы быть пилотным регионом. Надо привлекать в страну тех людей из других стран, которых хотим привлечь, а не тех, кто хочет приехать. Обучившиеся в России люди интегрированы в нашу правовую культуру, они более полезные будущие граждане страны, – рассудил Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал взгляд эксперта на миграцию. Скриншот видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал взгляд эксперта на миграцию. Скриншот видео

По итогам дискуссии «Губернаторских чтений» глава региона отметил, что тема повышения демографии многогранна и за час обо всем рассказать сложно.

– Сергей Васильевич профессионально нажал на все триггеры, которые есть в тематике, и они получили отражение в дальнейшей дискуссии со слушателями. Информация, показанная во время доклада на слайдах, требует осмысления и грамотных мер мотивации. Считаю, что «Губернаторские чтения» получились, мы достигли цели, которую ставили перед собой: расширить горизонты и обозначить вопросы, которые до этого, возможно, не видели или не ставили. Несмотря на большое число уже прошедших мероприятий, «Чтения» с каждым разом только качественно улучшаются, – поделился впечатлениями губернатор.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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