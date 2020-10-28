«Налог на бездетность – это наказание, а не стимул»: российский ученый высказал свои идеи о том, как повысить демографию в Тюменской области

Федеральный эксперт предложил назначить вице-премьера, который будет заниматься лишь вопросами демографии. Скриншот видео

«Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики» – так назывался доклад члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергея Рязанцева. Свое мнение о демографической политике в Тюменской области и во всей России он представил на «Губернаторских чтениях», которые прошли в режиме онлайн 27 октября.

Так, Сергей Рязанцев отметил, что у России есть все предпосылки для выхода из демографического кризиса. В стране уже действует национальный проект «Демография», но меры нужно усилить. Эксперт предложил назначить вице-премьера, который будет заниматься лишь вопросами демографии.

– Анализируя национальный проект «Демография» как ученый, я думаю, что надо его пересмотреть через призму следующих моментов: первое – наша демографическая ситуация не является неизбежной, и надо ее попытаться исправить, второе – надо наращивать качество жизни населения, – сказал он.

Эксперт считает важным пропагандировать семейные ценности. Скриншот видео

Рязанцев убежден, что уровень рождаемости и смертности населения зависит от качества жизни населения и это должно стать национальной идеей. Для кардинального изменения демографической ситуации, по мнению ученого, нужно работать над тремя аспектами:

1) поддержка семей, материнства, отцовства, детства, улучшение условий для реализации репродуктивных планов, повышение уверенности семей с детьми в будущем;

2) улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности активной и здоровой жизни, снижение смертности от внешних причин;

3) привлечение мигрантов определенных категорий.

Что касается анализа ситуации в Тюменской области, то Рязанцев дал оптимистичный прогноз для нашего региона. Однако он обозначил несколько пунктов, на которые следует обратить внимание местным специалистам.

– Тюмень выглядит на фоне Уральского федерального округа и России лучше. Сегодня самыми значимыми проблемами здоровья у населения региона является употребление наркотиков (сопутствующие этому гепатит, туберкулез, ВИЧ и ряд заболеваний). Важно понимать, что снижение смертности от этих причин – лишь во вторую степень задача здравоохранения, а в первую – задача социальной политики по минимизации числа молодых людей, которые оказываются в маргинальном положении. Это перекликается и с общероссийскими выводами, – сказал он.

Сергей Рязанцев представил основные тезисы доклада в презентации, которую демонстрировал участникам онлайн-встречи. Скриншот видео

Федеральный эксперт отметил, что жители Тюменской области склонны к болезням системы кровообращения – преимущественно мужчины за 60 и женщины старше 75 лет. Также, по его мнению, самой большой проблемой России сегодня является рост смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Это зачастую люди пьющие, деградирующие, ведущие нездоровый образ жизни.

– И если мы не обратим внимание на эту группу населения, то продолжительность жизни в целом по региону и в стране мы не сможем подтянуть, – считает Сергей Рязанцев. – Нездоровый образ жизни связан с разными обстоятельствами. И это не только проблема системы здравоохранения, но и проблема социальной политики. Должно стать нормой поведения бережное отношение к своему образу жизни, здоровью, будущему, – уверен Рязанцев.

Налог на бездетность – возможно ли ставить вопрос демографии ребром? Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев ответил, что не поддерживает эту идею. Он напомнил, что в СССР уже был реализован опыт такого налога.

– Во-первых, это противоречит законодательным и конституционным принципам. Я не юрист, но понимаю это. Я бы не стал направлять нашу политику по этому пути. Это будет выглядеть, как наказание. Я бы направлял ее по пути стимулирования и привлечения людей, пропаганды среди них фактора детности. Это более продуктивно. Мы меньше заработаем на этих «штрафах», чем сможем получить за счет поворота государственной политики в этом направлении, – сообщил он.

Сергей Рязанцев предположил, что можно повысить демографию и за счет мигрантов. К примеру, многие студенты, отучившись в региональных вузах, уже адаптировались к жизни здесь, а также в курсе потребности рынка занятости. Этих молодых специалистов, которых взрастил регион, выгодно оставить здесь, где они пригодятся. Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал взгляд эксперта на миграцию.

– Вопрос этот чрезвычайно сложный, это государственная политика, но мне близок подход к миграции через высшее образование в российских вузах. Тюменская область могла бы быть пилотным регионом. Надо привлекать в страну тех людей из других стран, которых хотим привлечь, а не тех, кто хочет приехать. Обучившиеся в России люди интегрированы в нашу правовую культуру, они более полезные будущие граждане страны, – рассудил Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал взгляд эксперта на миграцию. Скриншот видео

По итогам дискуссии «Губернаторских чтений» глава региона отметил, что тема повышения демографии многогранна и за час обо всем рассказать сложно.

– Сергей Васильевич профессионально нажал на все триггеры, которые есть в тематике, и они получили отражение в дальнейшей дискуссии со слушателями. Информация, показанная во время доклада на слайдах, требует осмысления и грамотных мер мотивации. Считаю, что «Губернаторские чтения» получились, мы достигли цели, которую ставили перед собой: расширить горизонты и обозначить вопросы, которые до этого, возможно, не видели или не ставили. Несмотря на большое число уже прошедших мероприятий, «Чтения» с каждым разом только качественно улучшаются, – поделился впечатлениями губернатор.