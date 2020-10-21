Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 октября 2020 года: из-за COVID-19 закрываются классы

В Тюменской области из-за COVID-19 закрываются классы. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 138 и составило 12 013 человек.

Всего зараженных: 12 013.

Количество смертей: 55.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области зафиксировано рекордное число умерших пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в регионе 55 жертв COVID-19.

Несмотря на усилия врачей, скончались женщина 47 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двусторонней вирусной пневмонии, женщина 57 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, мужчина 49 лет – от острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, мужчина 42 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

В Тюмени, по последним данным, на карантин по коронавирусу закрыли 10 классов в шести школах. Об этом оперштабу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Тюменцы, которые заразились коронавирусной инфекцией, бесплатно получат препараты «Интерферон альфа» и «Умифеновир». В лечебных дозах назначаются сразу два препарата.

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки тюменских предприятий. Как оказалось, не все соблюдают требования ведомства по профилактике коронавирусной инфекции. Треть объектов торговли, общественного питания и сферы услуг работают с нарушениями.

Взять анализ на коронавирус может только медработник, так как результат исследования зависит от техники забора биоматериала. Об этом рассказала главврач тюменской поликлиники № 12 Наталья Путина.

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.