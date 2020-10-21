Работа с опережением. С начала года страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» помогли почти миллиону россиян пройти диспансерное наблюдение

С начала года страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» помогли почти миллиону россиян пройти диспансерное наблюдение. Фото предоставлено "КП".

Подошел к концу полугодовой отчетный период для страховых медицинских организаций. С января 2020 года среди застрахованных в «АльфаСтрахование-ОМС» насчитывалось 2,4 миллиона пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении. За полгода страховым представителям удалось связаться с миллионом из них, в результате чего 70% проинформированных прошли очередной осмотр у врача и получили необходимую помощь, несмотря на эпидемию COVID-19.

Согласно федеральным нормам, диспансерное наблюдение не было приостановлено на время действия ограничительных мер. Однако на региональном уровне пациенты могли столкнуться с ограничениями в получении профилактической помощи: например, если они попали в группу риска по COVID-19, соблюдали режим самоизоляции, а потому не могли наблюдаться и получать помощь в амбулаторных условиях. Кроме того, некоторые медицинские учреждения были перепрофилированы или временно закрыты на карантин Роспотребнадзором.

– Страховые представители проактивно работали с застрахованными гражданами, состоящими на диспансерном наблюдении, особенно с бронхолегочными, эндокринологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, индивидуально информировали их о способах получения медицинской помощи в условиях пандемии, – рассказала Наталья Кремлева, директор Тюменского филиала «АльфаСтрахование-ОМС». – В частности, немобильным пациентам, а также тем, кому по состоянию здоровья были противопоказаны осмотры в амбулаторных условиях, страховые представители помогли обеспечить плановые осмотры врачей на дому.

Диспансерное профилактическое наблюдение включает в себя регулярные осмотры у терапевтов и врачей-специалистов (от 1 до 4-х раз в год в зависимости от диагноза) для людей с определенными заболеваниями. Оно позволяет при необходимости скорректировать получаемую пациентом терапию и динамически отслеживать важные показатели здоровья, чтобы не допустить обострения заболевания. Среди застрахованных с хроническими заболеваниями, подлежащих диспансерному наблюдению, наиболее пристально контролируются страховыми медицинскими организациями четыре группы: пациенты с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей и диабетом. Среди 2,4 миллиона, застрахованных «АльфаСтрахованием-ОМС» пациентов, направленных на динамическое наблюдение, диагнозы из этого списка имеют 1,7 миллиона человек.

Сопровождение таких пациентов – одна из важных задач страховых медицинских организаций: необходимо индивидуально проинформировать пациентов, маршрутизировать их, а затем проверить, была ли ими получена вся необходимая медицинская помощь. Для связи с застрахованными страховые представители используют все каналы связи – звонки, СМС-сообщения, мессенджеры. Для верификации проведения осмотров специалисты «АльфаСтрахование-ОМС» сравнивают два источника: полученные счета за медицинскую помощь и данные регионального информационного ресурса, куда списки всех диспансерных пациентов, посетивших врача, вносятся работниками медицинских учреждений.

– Многие застрахованные годами не обращаются за медицинской помощью, потому что не видят в этом смысла. Поэтому основная задача наших страховых представителей в этом вопросе – проинформировать таких пациентов о важности динамического наблюдения и рисках, связанных с его отсутствием, а затем проверить, что они прошли осмотр врача. Разумеется, страховые представители говорят с пациентами максимально деликатно: например, не называют диагноз конкретного пациента, а лишь напоминают о необходимости сходить к врачу. Кроме того, они учитывают высокий уровень недоверия пациентов и их родственников к любого рода звонкам и всегда готовы профессионально ответить на все возникшие вопросы, – заключила Наталья Кремлева.

Если у вас есть вопросы по организации медицинской помощи или ваши права в сфере ОМС нарушены, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям по телефону горячей линии 8-800-555-10-01. Страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» работают круглосуточно и без выходных.

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