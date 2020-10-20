Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 октября 2020 года: детей отправят на длинные каникулы

В Тюменской области детей отправят на длинные каникулы. Фото - "Тюмень. Школа № 94" в ВК.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 11 857 человек.

Всего зараженных: 11 857.

Количество смертей: 51.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 41 человек выздоровел (за весь период – 8 145), 10 детей заболели за минувшие сутки, 22 пациента подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 632 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 037 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Осенние каникулы для школьников в 2020 году пройдут в удлиненном формате: вместо одной недели, как обычно, ребята будут отдыхать с 26 октября по 8 ноября включительно. Вторая четверть начнется в школах с 9 ноября, сообщает оперштаб региона.

Эпидемиологическая ситуация в боровской школе непростая, отмечают местные жители. Учителя уходят на больничный, многие школьники заболевают и ко всему этому добавилась смерть завуча школы. По словам родителей, они не понимают, какова действительная эпидемиологическая обстановка в школе.

За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.