Цифровые решения VS коронавирус: «Ростелеком» предлагает бизнесу интернет-услуги, которые помогут пережить пандемию. Фото предоставлено "КП".

Компания «Ростелеком» провела онлайн видеоконференцию с журналистами из уральских регионов присутствия. О том, какие цифровые решения предлагает компания, чтобы сдержать вирусный удар COVID-19, рассказала директор по работе с корпоративными и государственными сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Лещёва.

– Задача «Ростелекома» сейчас – поддерживать своих клиентов с помощью цифровых решений, а их у нас действительно много. Есть решения, которые позволяют безопасно работать как на предприятиях, так и на удаленных рабочих местах. Это и виртуальный центр обработки данных (ЦОД), информационная безопасность, видеонаблюдение с различными модулями видеоаналитики, виртуальная АТС и еще большой перечень услуг, которые могут себе позволить как малый, так и крупный бизнес, – заверила Александра Лещёва.

Для работника удаленка – это личный компьютер и телефон, которые применяются по всем рабочим вопросам. А для работодателей дистанционный формат работы включает в себя огромный перечень подготовительных обеспечивающих процедур. В частности, для бизнеса важно оптимизировать работу сервера и базы данных, с которыми будут работать все сотрудники.

– Во время пандемии оптимизация своих ресурсов оборачивается капитальными затратами – на обновления сервера, обслуживающий персонал, амортизацию оборудования и другие составляющие. Намного легче сейчас уйти в «облака», – считает Александра Лещёва. – Компания «Ростелеком» наблюдает примерно 30-процентный рост интереса пользователей к облачным сервисам. Во-первых, это намного дешевле, во-вторых, «облако» быстро разворачивается, в-третьих, услуга предоставляется под ключ. Вы получаете полный сервис с доступом в любое время суток с любой точки вашего рабочего места.

Так кому же интересен виртуальный ЦОД как услуга? «Ростелеком» уверяет, что сервис станет подспорьем как малому бизнесу, например парикмахерской, так и более крупным предприятиям, нуждающимся в хранении потока информации с камер видеонаблюдения, данных программы «1С», почтовых сервисов и прочее.

– Виртуальный ЦОД – это такая волшебная палочка-выручалочка, которая помогает быстро разворачивать и быстро сворачивать поток информации, что помогает правильно расходовать и оптимизировать ресурсы любого размера предприятия. С экономической точки зрения очень важно для каждого предприятия и обеспечить баланс затрат и выручки, и чтобы персонал смог спокойно дальше работать и поддержать работоспособность, – сказала Лещёва.

Также она рассказала, что с начала пандемии, с марта 2020 года, «Ростелеком» отметил повышение спроса на 15 – 20% в месяц на услугу видеонаблюдения. Она помогает контролировать безопасность посетителей, рабочий трафик, решать спорные вопросы. Возрос спрос на отдельный модуль видеоаналитики – на ношение масок. Их применяли на больших предприятиях или в больших торговых помещениях.

Кроме того, стали популярны модули-тепловизоры. Они применяются в промышленных целях – как маленькие ручные аналоги замеряют температуру посетителей, но уже в местах большого скопления людей.

– Большие промышленные тепловизоры стоят, например, в аэропортах или в каких-то больших торговых центрах, которые не нуждаются в том, чтобы останавливать человека и делать замеры. Такие тепловизоры потоково замеряют температуру всех проходящих, имеют определенные алармы, которые сообщают на пункты диспетчеров или руководству о наличии температуры. Системы могут быть сопряжены как с системой пропуска и доступа, системой определения лица, так и модулями видеоаналитики по ношению тех же масок, – пояснила Александра Лещёва.

Сейчас у тюменских бизнесменов есть возможность сэкономить – «Ростелеком» предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ.

– Вы можете попробовать различные модули: поставить себе бесплатно это оборудование и посмотреть, в каком разрезе вы можете пользоваться услугой, удобно ли вам и какое количество камер требуется, – пояснила Александра.

Например, систему видеонаблюдения поставили риелторские компании как в зал на прием клиентов, так и на территорию офиса, включая зону отдыха.

– Я разговаривала с одним из собственников бизнеса, обратилась к нему с вопросом: почему ставит в столовую системы видеонаблюдения и телевидение от нас. И его ответ меня очень удивил. В начале пандемии работодатель переживал за моральное состояние коллектива, потому что от этого зависело, в принципе, всё. И вот он установил для комфорта коллег телевизор, чтобы все смотрели и были спокойны, а система видеонаблюдения помогала ему смотреть за моральным состоянием, кто и как реагирует. Метод сработал, доходы в период пандемии сохранились на прежнем уровне, – поделилась уникальным случаем Лещёва.

Сейчас в «Ростелекоме» действует акция: каждый клиент имеет возможность в течение 30 дней абсолютно бесплатно попробовать систему видеонаблюдения в действии.