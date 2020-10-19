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Тюменка Наталья Стрельникова покинула шоу «Пацанки»: девушку выгнали за пьянку

Наташа продержалась в реалити-шоу всего четыре недели
Ирина Ромашкина
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Скриншот видео

Скриншот видео

Наталья Стрельникова, молодая мама 28 лет с криминальным прошлым, покинула телепроект «Пацанки» на четвертой неделе обучения в «Школе леди». Преподаватели осудили девушку за пристрастие к алкоголю, с которым она, кажется, и не хочет бороться.

– За четыре недели эта ученица не сделала выводов. Ее желание меняться – только на словах. За всё время обучения Наталья не смогла обуздать свою тягу к алкоголю и каждый раз напивалась до состояния, которое недопустимо для леди. Наши терпение и вера исчерпаны, – сказала директор «Школы леди» Лаура Лукина.

Проблем у миловидной Наташи оказалось немало. На четвертой неделе тюменка повергла в шок «одноклассниц» откровением. На испытании каждой вручали презент с ее «скелетом», только у Наташи этот скелет оказался буквальным. Она получила страшный для себя подарок – тату-машинку, из-за которой вмиг разрыдалась, не в силах сдержать эмоций.

– Это было для меня как выстрел в голову, причем со спины, в затылок, – призналась Наташа. – Когда я была на девятом месяце беременности, биологический отец моего ребенка сказал: «Собирай манатки, уходи, я тебя больше не люблю». Позже у меня появился молодой человек. Он занимался татуировками. Он очень заботился обо мне и о моей дочке. Дочка начала называть его папой. [Бывший] узнал об этом. 13 июля два года назад он пришел ко мне, увидел ботинки этого парня, вошел в комнату. Я когда забежала в комнату, он... Убил его на глазах у меня и у моей дочери.

При виде жуткой картины из прошлого Наташа не смогла сдержать истерики. Скриншот видео

При виде жуткой картины из прошлого Наташа не смогла сдержать истерики. Скриншот видео

Во время занятия с психологом Наталья отказалась проходить испытание. Эта всегда смешливая девушка разрыдалась при виде убийцы и жертвы – имитации ее личной трагедии. По мнению специалиста, Наташа еще не готова расстаться с тем чувством вины, которое ее поглощает.

– Это я ему дверь открыла! – со слезами выплескивала фразы психологу девушка. – Он бы просто жил, он был бы жив!

Напомним, в пятый сезон реалити-шоу «Пацанки» тюменка попала, чтобы исправиться ради своей малолетней дочки. Наташу беспокоило ее криминальное прошлое. В возрасте 18 лет она попала в тюрьму за то, что была членом ОПГ, находившейся в розыске.

– Внешне хрупкая блондинка, а внутри опасная дама, широко известная в криминальных кругах. Вот такой я пришла на проект. Последние 13 лет моя жизнь была связана с криминалом, но я не хочу такого будущего для своей принцессы и готова на всё ради нее. Я готова ломать свои стереотипы и себя в целом для лучшего будущего, – призналась она в своем Instagram.

Девушка с ангельской внешностью разговаривает с большим количеством жаргонизмов в речи, а матерные слова иной раз звучат так часто, что редакторы телепроекта полностью перекрывали ее речь звуком цензуры и переводили в литературный формат произнесенные ею слова.

Девушка с ангельской внешностью разговаривает с большим количеством жаргонизмов в речи, а матерные слова иной раз звучат так часто, что редакторы телепроекта переводили ее в литературный формат. Скриншот с личной страницы героини статьи в соцсети

Девушка с ангельской внешностью разговаривает с большим количеством жаргонизмов в речи, а матерные слова иной раз звучат так часто, что редакторы телепроекта переводили ее в литературный формат. Скриншот с личной страницы героини статьи в соцсети

Любопытный факт: Наталья удивила всех любовью к литературе и поэзии, девушка сама пишет стихи. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы продолжить обучение в «Школе леди». В завершение каждой недели пацанкам предлагали провести светский раут в компании приятных собеседников. Алкоголь от них никто не прячет, и тем не менее девушек просят воздержаться от спиртного. Однажды Наташа так и поступила, взамен читала стихи собственного сочинения своим ухажерам. Однако после все же сорвалась, отправилась за алкоголем. А на минувшей неделе тюменка, казалось, вовсе забыла, что нужно держать себя в рамках дозволенного: не более одного бокала вина за вечер – таково правило истинной леди. В итоге Наташа напилась.

– Наталья, как вы считаете, вы вчера вели себя как человек, который делает всё возможное, чтобы измениться ради ребенка? – задала вопрос Лаура Лукина.

– Нет. Вчера мое поведение было крайне неподобающим для девушки, тем более для мамы, – проанализировала пацанка. – Я понимаю, что алкоголь – одно из того, что тянет меня на дно. Во мне есть светлые стороны, просто у людей никогда не было веры в меня. Я понимаю, что я могу дать дочери больше, чем я сейчас даю.

У «одноклассниц» все же есть сомнения в словах тюменки, они считают, что Наташа прикрывается ребенком и пристрастием к алкоголю.

– Наталья, наша программа не специализируется на проблеме с алкоголизмом. Наша рекомендация – обратиться к узким специалистам, которые помогут вам исключить алкоголь. Тогда ваша жизнь и жизнь вашей семьи качественно изменится. Наталья, сегодня «Школу леди» покидаете вы, – резюмировала Лаура Альбертовна.

"Я понимаю, что алкоголь – одно из того, что тянет меня на дно", - признается Стрельникова. Скриншот видео

"Я понимаю, что алкоголь – одно из того, что тянет меня на дно", - признается Стрельникова. Скриншот видео

После отъезда Наташа призналась, что ей жаль уезжать, но она рада, что увидит свою принцессу-дочку.

Кстати, шоу принесло Наташе немалую популярность в Instagram. Она давно ведет аккаунт, и если 5 октября у девушки было 5 579 подписчиков, то спустя две недели – почти 26 000. После того как Наталью Стрельникову выгнали из шоу «Пацанки», ее поклонники стали писать ей комментарии и личные сообщения со словами поддержки. Многие признались, что болели за нее.

– Вообще несправедливо... Я разочаровалась в решении Лауры. Какое провокационное поведение было у Вероники и Бэллы, тоже никаких изменений. Наталья, желаю вам удачи, – считает одна из подписчиц.

– Самая лучшая участница сезона! За вами было интересно наблюдать, вы очень умна, красива, начитанна и образованна. Расстроилась, что вас выгнали. Незаслуженно абсолютно! Удачи вам и вашей дочке, вы сможете добиться больших высот!

– Вообще Наталья сразу же стала моей одной из любимых участниц. Она очень интересная личность, а ее фразочки и жаргонизмы удивляют. Кстати, что значит «тормози, разобьемся»? Надеюсь, проект как-то помог и поставил на путь истины и в дальнейшем всё будет хорошо.

Однако сама Наташа убеждена, что всё только начинается!

– Да я всего лишь на перекур вышла. Смотрите проект, ребята. Всё самое интересное еще впереди! Следите за эфиром, – заинтриговала пацанка.

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