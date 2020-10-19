Тюменка Наталья Стрельникова покинула шоу «Пацанки»: девушку выгнали за пьянку

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Наталья Стрельникова, молодая мама 28 лет с криминальным прошлым, покинула телепроект «Пацанки» на четвертой неделе обучения в «Школе леди». Преподаватели осудили девушку за пристрастие к алкоголю, с которым она, кажется, и не хочет бороться.

– За четыре недели эта ученица не сделала выводов. Ее желание меняться – только на словах. За всё время обучения Наталья не смогла обуздать свою тягу к алкоголю и каждый раз напивалась до состояния, которое недопустимо для леди. Наши терпение и вера исчерпаны, – сказала директор «Школы леди» Лаура Лукина.

Проблем у миловидной Наташи оказалось немало. На четвертой неделе тюменка повергла в шок «одноклассниц» откровением. На испытании каждой вручали презент с ее «скелетом», только у Наташи этот скелет оказался буквальным. Она получила страшный для себя подарок – тату-машинку, из-за которой вмиг разрыдалась, не в силах сдержать эмоций.

– Это было для меня как выстрел в голову, причем со спины, в затылок, – призналась Наташа. – Когда я была на девятом месяце беременности, биологический отец моего ребенка сказал: «Собирай манатки, уходи, я тебя больше не люблю». Позже у меня появился молодой человек. Он занимался татуировками. Он очень заботился обо мне и о моей дочке. Дочка начала называть его папой. [Бывший] узнал об этом. 13 июля два года назад он пришел ко мне, увидел ботинки этого парня, вошел в комнату. Я когда забежала в комнату, он... Убил его на глазах у меня и у моей дочери.

При виде жуткой картины из прошлого Наташа не смогла сдержать истерики. Скриншот видео

Во время занятия с психологом Наталья отказалась проходить испытание. Эта всегда смешливая девушка разрыдалась при виде убийцы и жертвы – имитации ее личной трагедии. По мнению специалиста, Наташа еще не готова расстаться с тем чувством вины, которое ее поглощает.

– Это я ему дверь открыла! – со слезами выплескивала фразы психологу девушка. – Он бы просто жил, он был бы жив!

Напомним, в пятый сезон реалити-шоу «Пацанки» тюменка попала, чтобы исправиться ради своей малолетней дочки. Наташу беспокоило ее криминальное прошлое. В возрасте 18 лет она попала в тюрьму за то, что была членом ОПГ, находившейся в розыске.

– Внешне хрупкая блондинка, а внутри опасная дама, широко известная в криминальных кругах. Вот такой я пришла на проект. Последние 13 лет моя жизнь была связана с криминалом, но я не хочу такого будущего для своей принцессы и готова на всё ради нее. Я готова ломать свои стереотипы и себя в целом для лучшего будущего, – призналась она в своем Instagram.

Девушка с ангельской внешностью разговаривает с большим количеством жаргонизмов в речи, а матерные слова иной раз звучат так часто, что редакторы телепроекта полностью перекрывали ее речь звуком цензуры и переводили в литературный формат произнесенные ею слова.

Девушка с ангельской внешностью разговаривает с большим количеством жаргонизмов в речи, а матерные слова иной раз звучат так часто, что редакторы телепроекта переводили ее в литературный формат. Скриншот с личной страницы героини статьи в соцсети

Любопытный факт: Наталья удивила всех любовью к литературе и поэзии, девушка сама пишет стихи. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы продолжить обучение в «Школе леди». В завершение каждой недели пацанкам предлагали провести светский раут в компании приятных собеседников. Алкоголь от них никто не прячет, и тем не менее девушек просят воздержаться от спиртного. Однажды Наташа так и поступила, взамен читала стихи собственного сочинения своим ухажерам. Однако после все же сорвалась, отправилась за алкоголем. А на минувшей неделе тюменка, казалось, вовсе забыла, что нужно держать себя в рамках дозволенного: не более одного бокала вина за вечер – таково правило истинной леди. В итоге Наташа напилась.

– Наталья, как вы считаете, вы вчера вели себя как человек, который делает всё возможное, чтобы измениться ради ребенка? – задала вопрос Лаура Лукина.

– Нет. Вчера мое поведение было крайне неподобающим для девушки, тем более для мамы, – проанализировала пацанка. – Я понимаю, что алкоголь – одно из того, что тянет меня на дно. Во мне есть светлые стороны, просто у людей никогда не было веры в меня. Я понимаю, что я могу дать дочери больше, чем я сейчас даю.

У «одноклассниц» все же есть сомнения в словах тюменки, они считают, что Наташа прикрывается ребенком и пристрастием к алкоголю.

– Наталья, наша программа не специализируется на проблеме с алкоголизмом. Наша рекомендация – обратиться к узким специалистам, которые помогут вам исключить алкоголь. Тогда ваша жизнь и жизнь вашей семьи качественно изменится. Наталья, сегодня «Школу леди» покидаете вы, – резюмировала Лаура Альбертовна.

"Я понимаю, что алкоголь – одно из того, что тянет меня на дно", - признается Стрельникова. Скриншот видео

После отъезда Наташа призналась, что ей жаль уезжать, но она рада, что увидит свою принцессу-дочку.

Кстати, шоу принесло Наташе немалую популярность в Instagram. Она давно ведет аккаунт, и если 5 октября у девушки было 5 579 подписчиков, то спустя две недели – почти 26 000. После того как Наталью Стрельникову выгнали из шоу «Пацанки», ее поклонники стали писать ей комментарии и личные сообщения со словами поддержки. Многие признались, что болели за нее.

– Вообще несправедливо... Я разочаровалась в решении Лауры. Какое провокационное поведение было у Вероники и Бэллы, тоже никаких изменений. Наталья, желаю вам удачи, – считает одна из подписчиц.

– Самая лучшая участница сезона! За вами было интересно наблюдать, вы очень умна, красива, начитанна и образованна. Расстроилась, что вас выгнали. Незаслуженно абсолютно! Удачи вам и вашей дочке, вы сможете добиться больших высот!

– Вообще Наталья сразу же стала моей одной из любимых участниц. Она очень интересная личность, а ее фразочки и жаргонизмы удивляют. Кстати, что значит «тормози, разобьемся»? Надеюсь, проект как-то помог и поставил на путь истины и в дальнейшем всё будет хорошо.

Однако сама Наташа убеждена, что всё только начинается!

– Да я всего лишь на перекур вышла. Смотрите проект, ребята. Всё самое интересное еще впереди! Следите за эфиром, – заинтриговала пацанка.

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