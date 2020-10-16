Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 октября 2020 года: студенты перешли на дистанционку

Студенты ТюмГУ перешли на дистанционку. Фото - utmn.ru.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 136 и составило 11 275 человек.

Всего зараженных: 11 275.

Количество смертей: 51.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области за минувшую неделю выявлено 790 случаев коронавируса, что на 31% больше, чем за предыдущую неделю. Сейчас показатель заболеваемости в регионе составляет 733,5 на 100 тысяч населения – это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по РФ и УрФО.

В Тюмени в ПAO «Промсвязьбанк» коронавирус обнаружили у 15 сотрудников. В настоящее время в организации проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Студенты Тюменского государственного университета переходят на дистанционный формат обучения. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 40 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней вирусной пневмонии. За весь период пандемии в регионе скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.