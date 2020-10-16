Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 17 и 18 октября 2020 года

Осенняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Впереди нас ждут выходные. Эти прекрасные дни, с нетерпением, ожидает каждый человек. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 17 и 18 октября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Тур в Тобольск

Стоимость: 2 900 руб./чел.

Когда: 17 октября в 06:30, отправление в 06:46.

Бронь: +7 (3452) 27-31-73, 27-31-17.

Вы окунётесь в историю, в период расцвета сибирского края, побываете на родине старца Григория Распутина и, конечно, посетите Тобольский кремль. А также узнаете, кто был инициатором установки памятника Ермаку.

Тур в Тобольск. Фото: Visit Tyumen

Экскурсия «Резная сказка Тюмени»

Стоимость: 550 руб. – взрослый, 450 руб. – льготный.

Когда: 17 октября в 16:00.

Контакты: 8 (3452) 735-666, 8 (982) 924-44-72.

Пешеходная экскурсия с мастер-классом. Вы увидите, как любили украшать свои дома тюменские купцы, узнаете о символике резьбы и изготовите себе в подарок деревянную сибирскую игрушку.

Экскурсия «Резная сказка Тюмени». Фото: Visit Tyumen

Спектакль “Мёртвые души”

Стоимость: от 300 от 1500 рублей

Где: Тюменский Драмтеатр

Когда: 17 октября, 18:00

Поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» – один из самых загадочных текстов русской литературы.

Спектакль расскажет историю про русскую дорогу, по которой в тройке мчится Павел Иванович Чичиков. Мимо него проносятся русские деревни, русская природа, и сама суть России – русские люди во всей своей полноте.

Спектакль “Мёртвые души”. Фото: ТБДТ

Антон Брукнер,ТФО

Стоимость: от 500 до 1000 рублей

Где: Филармония

Когда: 17 октября, 19:00

Этот концерт, который должен был быть первым из авторского цикла "Евгений Шестаков дирижирует и рассказывает...", посвящается памяти художественного руководителя и главного дирижёра Тюменского филармонического оркестра Евгения Ивановича Шестакова.

Антон Брукнер,ТФО. Фото: Филармония

Спектакль «Метаморфоzы»

Стоимость: 450 рублей

Когда: 17 октября в 18:00

Где: Молодёжный театр «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко, (ул. Олимпийская, 8а).

Купить билет: https://bit.ly/33HRkXj

Пластическая драма по мотивам повести Франца Кафки «Превращение» – это совместный эксперимент от Никиты Герасимова и Виталия Криницина. Повесть Кафки уже стала классикой европейской литературы социального абсурда, поданного через призму сегодняшних дней.

Спектакль «Метаморфоzы». Фото: Visit Tyumen

"Детский клуб" в ТРЦ "Матрешка"

Когда: 17 октября в 15:00

Где: ТРЦ "Матрешка", ул.Широтная, 112Б

Вход свободный

В детской развлекательной программе вас ждёт:

– мастер-класс по рисованию цветной солью;

– знакомство с троллем Цветаном;

– облака бесплатной сахарной ваты;

– музыка от диджея;

– аквагрим.

"Детский клуб" в ТРЦ "Матрешка". Фото: Афиша Тюмень

Продовольственная ярмарка "Дары осени"

Когда: 17 октября с 8:00 до 15:30

Где: в районе дома № 29 на ул. Льва Толстого

Вход свободный Овощи, рыбу, молочную продукцию и свежий мед смогут купить жители и гости города Тюмени на специализированной продовольственной ярмарке. Несколько десятков местных производителей представят широкий ассортимент своей продукции.

Продовольственная ярмарка "Дары осени". Фото: Афиша Тюмень

Открытие фотовыставки "Другой город"

Когда: 18 октября в 18:00

Где: "Контора пароходства", ул. 25 Октября, 23а, стр.1 (на Набережной)

Вход свободный

"Другой город" — это необычные детали и интересные ситуации, которые случаются на улицах Тюмени. И все фотографии — с емкими, остроумными подписями, заставляющими по-другому взглянуть на привычные вещи.

18 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Экскурсия «Деревенские встречи»

Стоимость: 1 250 руб. – взрослые, 1 100 руб. – дети.

Когда: 18 октября в 11:00.

Бронь: +7 (905) 826-35-20; +7 (932) 323-64-69.

Интересная и необычная экскурсия. Музей находится в старом деревянном доме-пятистенке в одной из старейших деревень Ирбитского тракта – деревне Насекина. Экспозиции, размещенные в двух частях избы, отражают этапы истории развития крестьянского дома, дают представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв.

Экскурсия «Деревенские встречи». Фото: Visit Tyumen

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 руб./чел., вместе с ужином – 2 700 руб./чел.

Когда: 18 октября в 11:00.

Подробности и бронь: +7 (3452) 45-56-00

Вас ждет хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лобаз, весельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Тур выходного дня «В гости к народам Севера». Фото: Visit Tyumen

Автобусная экскурсия «Кладбища и склепы старой Тюмени»

Стоимость: 900 руб. – взрослый, 800 руб. – льготный.

Когда: 18 октября в 15:00.

Запись: 8 (3452) 735-666, 8 (982) 924-44-72.

Вы увидите два сохранившихся старинных некрополя (Текутьевское и Парфеновское кладбище) и узнаете удивительные истории о жизни людей.

Автобусная экскурсия «Кладбища и склепы старой Тюмени». Фото: Visit Tyumen

Злоян / Тренин: Авторская Джазовая музыка

Когда: 18 октября в 19:00

Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2

Стоимость: 500 рублей

Вместе с Андреем Злояном и другими тюменскими джазменами, участниками биг-бэнда "Золотая труба", группы Jazz Street и других примечательных джазовых коллективов - Егор Тренин исполнит программу авторских джазовых тем, написанных и аранжированных участниками квартета.

Злоян / Тренин: Авторская Джазовая музыка. Фото: FABRIC BAR

Спектакль «Поместье ворона»

Когда: 18 октября в 15:00

Где: молодежный театр «Ангажемент», ул. Олимпийская, 8а

Цена: 500 рублей

Классическая детективная история, в которой действуют пять женщин и только один мужчина. Сможет ли он разгадать загадочные убийства в этом странном доме или станет очередной жертвой? Удастся ли инспектору Раффингу разобраться в изощренных женских фантазиях? Чья логика, наконец, победит: мужская или женская?