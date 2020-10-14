Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 октября 2020 года: антирекорд по смертям и заболевшим

В Тюменской области антирекорд по смертям и заболевшим коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 131 и составило 11 006 человек.

Всего зараженных: 11 006.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Пожилых тюменцев просят учитывать риски из-за COVID-19. Для них подготовили несколько рекомендаций, чтобы сохранить здоровье.

В Тюменской области приостановили посещение нескольких монастырей. Такое решение было принято Тобольской митрополией в связи с распространением коронавируса.

Несмотря на усилия врачей, скончались женщина 81 года от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней вирусной пневмонии и сердечно-легочной недостаточности, мужчина 50 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней вирусной пневмонии и сердечно-легочной недостаточности, а также женщина 49 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Тюменцы могут узнать результат теста на коронавирус на «Госуслугах». Получение справки займет всего 10 минут.

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.