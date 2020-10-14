Что такое рекультивация свалки? На полигон вблизи Посохова наведались депутаты Тюменской облдумы

Как исполняются требования регионального закона «Об отходах производства и потребления в Тюменской области», проверили депутаты Тюменской областной думы Фото: Ирина Ромашкина

Свалка вблизи Посохова создала немало проблем в 2017 году, тогда старый полигон тлел и дух свального газа, или проще сказать метана, разносился далеко по всей округе, а едкий дым добирался до Тюмени. Сегодня же здесь другая картина – когда-то заваленное мусором поле стало чистым, а холмы обрамляют «цветущие» осенью леса. По внешнему виду и не скажешь, что здесь 52 года была свалка твердых бытовых отходов.

– Когда на комиссии по экологической политике и природопользованию я предложила сюда съездить, чтобы проверить ход работ подрядчика, было впечатление, мол, на свалку поедем. А тут совсем другой вид! – удивилась председатель комиссии Инна Лосева. – Те, кто в первый раз сюда приедут, не поверят, что здесь находилось 1,5 млн кубометра мусора.

Свалке вблизи Посохова было 52 года. В таком состоянии ее застал подрядчик рекультивации Фото: Ирина Ромашкина

История с душком

Старый мусорный полигон ТБО под деревней Посохова был активен с 1968 по 2011 годы. Эта свалка стала проблемной зоной три года назад – в 2017-м тюменцы задыхались от смердящего запаха горящей мусорки, едкий дым окутал Тюмень и пригород. Масштабы экологической трагедии впечатляли – тлело 17 га мусора.

– Тяжелые грузовики не могут продвигаться вглубь полигона, поскольку из-за выгоревших пустот есть риск, что самосвал провалится под землю. 11 июля на полигоне образовался очаг открытого огня, в плену которого оказалась спецтехника, которая ведет отсыпку. Рабочие вызвали пожарных, которые сбили открытый огонь, – писала в ту пору администрация Тюменского района.

После того, как сотрудники МЧС усмирили стихию, стал острый вопрос о кардинальной ликвидации этого полигона. Однако оказалось, можно пойти по другому пути.

– Это сложный объект. Периодически свалка у нас горит, возникают разные ЧС. Рекультивация ее важна и нужна. На полигоне закопано столько отходов, что не каждая организация возьмется за то, чтобы просто провести изыскания, – пояснили представители департамента экологии и недропользования Тюменской области.

Рекультивация полигона предполагала отведение метана из слоев закопанных отходов, пересыпку слоев свежим грунтом, засыпание места свалки плодородной почвой и высадку деревьев. На разработку проектной документации выделили 19 млн. рублей (включая изыскательские работы). В сентябре 2019 года проект прошел экологическую экспертизу. После общественных слушаний, на которых проект рекультивации был одобрен, правительство региона приступило к его реализации. Стоимость контракта составила 207,9 млн рублей.

В будущем местность можно будет использовать под культурные или спортивные проекты, предполагают парламентарии Фото: Ирина Ромашкина

Там, где не сорят

В феврале 2020 года стало известно, что контракт по рекультивации полигона выиграла компания ООО «НОВЭК». Генеральный директор подрядчика Ирина Цветкова рассказала парламентариям о том, каким им достался полигон.

– На территории был расположен скотомогильник, который мы привели в порядок – законсервировали, согласно правилам. В процессе работы было выявлено пять эндогенных возгораний, которые были причинами постоянных пожаров. Само тело свалки располагается на 34 га. Непосредственно отходы были накоплены на 25,6 га. При исследовании было выявлено более 36 тыс. кубометров метана, в основном в центре свалки, – пояснила она.

К работам подрядчик приступил в мае этого года. Специалисты нивелировали эндогенные очаги возгорания, после этого свалку накрывали саркофагом второго типа – дорнитами. Затем уложили саркофаг первого типа с системой дегазации, чтобы скопление газа выходило не по всей территории свалки, а было локализовано на 2,8 га и метан организовано выходил наружу. Эта технология прописана в наилучших технологиях Российской Федерации, отметила Цветкова.

– Буквально на прошлой неделе мы произвели первые замеры, чтобы посмотреть, как работает система дегазации. Она свою функцию выполняет. Газ выходит из 28 скважин, пробуренных на глубину 12 метров. Газ будет выходить в течение четырех лет. После выхода всего газа, скважины демонтируют и эту местность можно будет использовать для чего угодно, – заверила Цветкова.

Сама свалка была расположена в глиняном карьере глубиной 19 м, это обеспечило хорошую сцепку с трех сторон, пояснила Цветкова. Фильтрат же стекает в южную сторону, где преобладает песок. После сдачи специалисты будут наблюдать за объектом еще три года, чтобы контролировать состояние земли, воздуха, подводных вод.

Генеральный директор подрядчика Ирина Цветкова рассказала парламентариям о том, каким им достался полигон. Фото: Ирина Ромашкина

Ближе к чистой экологии

Сдача объекта – в июне 2021 года. Кстати, сегодня проект реализуют с опережением на 2,5 месяца. Сейчас на земле борона – полигон готовят к засеванию травой. Но к этому приятному моменту подрядчик подойдет к завершению работ.

– Через какое-то время мы увидим здесь зеленые поля. Это будет место, где можно будет реализовать инвестиционные проекты, или это будет украшением области. Технология – материально обоснована и экологична, – считает депутат облдумы Инна Лосева. – Это уникальный проект для всего Уральского федерального округа. Потому что еще ни в одном субъекте УрФО не было проведена такой рекультивации в таких объемах.

Напомним, с 2012 года по настоящее время в регионе ликвидировали 544 свалки площадью 234,86 га. До конца 2020 года ликвидации подлежат еще 52 свалки. Сегодня в области размещены 262 несанкционированные свалки, 94 из них – в лесах. Кроме того, в 2019 году оборудовано 2 164 контейнерные площадки, а в этом году запланировано создать 4 603 таких площадок.