Модные осенние тренды – 2020: тюменский стилист раскрыла секреты осеннего образа

Тюменский стилист Алекса

Осень – прекрасное время, чтобы поэкспериментировать над образом и найти свой стиль. Осенняя мода 2020 года стала более практичной, удобной и теплой. Мы поинтересовались у тюменских экспертов моды, на что стоить обратить внимание в этот прохладный сезон, возможно ли совместить тепло и красоту и что нужно обязательно иметь в гардеробе.

Осенняя мода

– Сейчас в моде трикотаж, особенно костюмы или сшитые из него платья. В таких вещах очень уютно и тепло. Не первый год уверенно держатся короткие дубленки и шубки «чебурашки». Что касается цветовой гаммы, то нам привычнее красивые осенние оттенки, но сейчас часто добавляют белый цвет. Мы его очень боимся, так как он непрактичный, но привычка носить белое только летом давно ушла. Осенью можно смело носить белые брючные костюмы, просто нужно набраться терпения и ухаживать за этими вещами. Ещё актуальны цвета хаки, оранжевый, синий, – поделилась знаниями об осенней моде тюменский стилист Алекса.

По её словам, тёплые вещи тоже могут быть стильными. Тем более что после введения режима повышенной готовности в нашей стране многие перешли на комфортные костюмы из трикотажа, спортивную и практичную одежду. Что касается повседневной верхней одежды на эту осень, то стоит обратить внимание на модели оверсайз.

– Сейчас модные пальто оверсайз – свободные, длинные, чтобы было удобно и тепло.Такие модели часто продают с поясом на талии: пусть будут объёмные плечи от оверсайза, но подчёркнута талия. Удобство оверсайза в том, что этот пояс не мнёт вещи под пальто, поэтому я сама лично отдаю предпочтение свободному крою без пояса. Эти модели вне времени, но именно этой осенью модна стала клетка на пальто и «гусиная лапка». Самые актуальные курточки – дутые кожаные, бомберы, куртки-авиаторы, стеганые куртки. Самое главное – не прогадать с фасоном, потому что та же стеганая курточка может быть в обтяжку, и это будет уже не актуально. Но если будет стёганый оверсайз или оверсайз с поясом, это будет как раз актуальной и модной вещью, – рассказала Алекса.

Стилист Алекса

КСТАТИ

Стилист выделила 5 базовых вещей, которые обязательно должны быть у каждой модницы.

1. Бежевый бюстгальтер (его нужно всегда надевать под белую рубашку, белый бюстгальтер под белую просвечивающую одежду – дурной тон).

2. Белая рубашка.

3. Грубые ботинки.

4. Кожаная косуха.

5. Брючный костюм.