Пассажирский вагон «Императорского маршрута» начнет курсировать в Свердловской области. Фото предоставлено "КП".

Национальный туристический проект «Императорский маршрут» с 2018 года реализуется Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В Свердловской области проект осуществляется при поддержке Министерства инвестиций и развития региона. Проект направлен на сохранение памяти о духовном и благотворительном наследии Царской Семьи, 300-летней истории Императорского Дома Романовых. «Императорский маршрут» включает места памяти и пребывания представителей Императорской Фамилии, их официальных визитов, паломничеств и путешествий.

Фото предоставлено "КП".

Города Свердловской области бережно хранят память о Святых Царственных Страстотерпцах, членах царской семьи, их верных друзьях и слугах, разделивших с ними трагическую участь. На брендированном вагоне «Императорского маршрута» жители и гости региона смогут совершить комфортное и познавательное путешествие в Алапаевск – город, где завершили свой земной путь Великие Князья Императорской семьи и Великая княгиня Елисавета Феодоровна.

Фото предоставлено "КП".

Свердловская область совместно с Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» выполнили большой объем работ по подготовке вагона «Императорской маршрута». Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Центр развития туризма Свердловской области и АО «Свердловская пригородная компания» провели комплекс работ по внутреннему брендированию вагона, который скоро отправится в путь по маршруту Екатеринбург-Алапаевск-Екатеринбург.

Фото предоставлено "КП".

10 октября вагон был торжественно представлен туристическому сообществу Свердловской области и почетным гостям, среди которых: заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А.В. Громова, министр инвестиций и развития Свердловской области В.В. Казакова, министр образования и молодежной политики Свердловской области С.Н. Учайкина, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старков, начальник Свердловской железной дороги И.Н. Колесников.

Фото предоставлено "КП".

В переднем торце вагона расположена карта «Императорского маршрута» на территории России с указанием всех 19 регионов-участников, а в противоположном - фотозона, имитирующая интерьер настоящего императорского вагона. Пассажирам будут предоставляться женские и мужские костюмы начала XX века для создания памятных снимков. Познавательные буклеты с информацией о деятельности дома Романовых на Урале, а также с историей представителей императорской фамилии будут размещены в кармашках кресел и в буклетнице.

Фото предоставлено "КП".

В вагоне 44 места для сидения с чехлами из красной ткани с вышитым логотипом «Императорский маршрут». Кресла в салоне оборудованы персональными аудиомодулями и розетками. Подключив специальные наушники, туристы смогут прослушать путевой аудиогид на русском, английском и китайском языках, а также гид, адаптированный для детей 9-16 лет. На откидных столиках размещена карта-схема маршрута, что позволяет пассажирам знакомиться с объектами показа на территории Свердловской области.

Фото предоставлено "КП".

В вагоне есть купе для маломобильных пассажиров со специальным креплением для коляски, кнопкой вызова проводника, видеоэкраном и два подъемных устройства для посадки, что позволит включать людей с ограниченными возможностями здоровья в число путешествующих по маршруту.

Фото предоставлено "КП".

В ближайшее время вагон начнет курсировать в составе действующих пригородных поездов между Екатеринбургом и Алапаевском. В 2021 году будет назначен специальный дополнительный поезд, который будет следовать с минимальным количеством остановок до Алапаевска и сокращенным временем в пути.

Фото предоставлено "КП".

Узнать подробности про «Императорский маршрут» на территории Свердловской области вы можете, перейдя по ссылке.