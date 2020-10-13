Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 14 октября 2020 года: количество коек для больных увеличат

В Тюменской области увеличат количество коек для больных коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 130 и составило 10 875 человек.

Всего зараженных: 10 875.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире озвучил меры по борьбе с коронавирусом. В настоящее время темпы роста заболеваемости ковидом выше, чем в среднем по стране, хотя количество заболевших всё еще в 1,3 раза меньше среднероссийского показателя и составляет 716 случаев на сто тысяч населения.

Выезд детских спортивных команд на соревнования за пределы Тюменской области приостановлен для предупреждения случаев заражения COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Областная станция переливания крови заготовила более 200 литров антиковидной плазмы от пациентов, перенёсших коронавирус. Ее применяют для лечения больных с COVID-19. Доноров на станцию приглашают индивидуально по спискам из медорганизаций.

Несмотря на усилия врачей, скончался 82-летний мужчина от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 46 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.