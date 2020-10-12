Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 октября 2020 года: рекордное число заболевших

В тюменской области выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 128 и составило 10 745 человек.

Всего зараженных: 10 745.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 11 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7899 человек), 10 детей заболели за минувшие сутки, 21 пациент подключен к ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 297 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 630 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 45 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области на месяц продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19. Как стало известно, в настоящее время показатель заболеваемости в Тюменской области составляет 707,5 случая на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. Вместе с тем, суточный темп прироста заболеваемости выше среднероссийского показателя (1,2). Так, с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 тысяч 745 случаев заболевания.

Скончался главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков. Об этом на своей страничке в «Инстаграме» сообщил музыкант Денис Мацуев, с которым они много лет дружили. Пианинст сообщил, что Евгений Шестаков умер от коронавируса. У дирижера осталась маленькая дочка и, как пишет пианист, «ещё один ребёнок, который должен появиться совсем скоро».

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.