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Дышать станет легче!

«Комсомолка» и партнеры высадили на площади Памяти саженцы яблони, березы и ели
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Дышать станет легче! Фото - Марина Непомнящих.

Дышать станет легче! Фото - Марина Непомнящих.

Сразу 75 новых деревьев – яблонек, березок и елочек – высадили на площади Памяти, в честь 75-летия Великой Победы. Грандиозная экологическая акция по озеленению родного города, которую провел коллектив «Комсомольской правды – Тюмень», приковала внимание и общественности, и наших дорогих партнеров. В их числе: «Росводоканал Тюмень», «УСТЭК», «Тюменский Приборостроительный Завод» и завод ESA при поддержке управы Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Саженцы предоставил Садовый центр «Астра».

Символ Победы

Наша акция получила символическое название «Слава Победителям». Все высаженные деревья напомнят тюменцам и гостям города о том, какой Великий подвиг совершили наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Для «Комсомольской правды – Тюмень» акция – далеко не первая озеленительная акция. Так, в прошлом году представители издания провели два аналогичных мероприятия. Все деревца прекрасно прижились, и уже второй год радуют тюменцев.

Фото - Марина Непомнящих.

Фото - Марина Непомнящих.

– Несмотря на то, что высадка 27 миллионов деревьев по всей России в рамках Всероссийской акции уже завершается, мы решили к ней присоединиться, – рассказывает главный редактор «Комсомольской правды – Тюмень» Алексей Косенчук. – Очень важно озеленять свой город, улучшать в нем экологическую ситуацию и реализовывать национальный проект «Экология». В следующем году тоже планируем организовать высадку деревьев: чем больше их посадим, тем самим же будет легче дышать!

По словам главного специалиста отдела по благоустройству департамента городского хозяйства Татьяны Салионовой, высаживать деревья планировали еще весной. Однако из-за ограничительных мер по профилактике коронавируса акцию перенесли на октябрь. Но это, наверное, к лучшему. По мнению экологов, после активной вегетации летом растения входят в состояние покоя и легче переносят «переезд» из питомника. Так что, надеемся, что наши «малыши» без труда перезимуют и в следующем году будут радовать глаз.

– В последнее время в Тюмени наметилась положительная тенденция – инициативное озеленение тех или иных общественных пространств, – говорит руководитель управы Ленинского округа администрации Тюмени Александр Ильин. – Радует, что она развивается и в нашем округе. Спасибо организаторам за инициативу, а участникам – за отклик и активное включение в процесс высадки. Управа Ленинского округа всегда будет поддерживать такие мероприятия.

С заботой об экологии

Партнеров акции «Комсомолки» объединили забота об экологии и любовь к природе. Как рассказал генеральный директор компании «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов, коллектив предприятия всегда принимает участие в городских мероприятиях.

– Когда деревья вырастут, нашим детям и внукам будет приятно пройтись по этой аллее, – говорит Андрей Максимов. – Мы всегда стараемся сделать так, чтобы жителям нашего города комфортно жилось. Я лично принимаю участие в экологической акции в первый раз, но уже испытываю много эмоций и впечатлений. Отрадно, что мы вносим вклад в развитие и озеленение Тюмени. Важно, что событие приурочено к такой значимой дате, как 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Фото - Марина Непомнящих.

Фото - Марина Непомнящих.

Для компании «УСТЭК» озеленение города тоже в приоритете. Предприятие можно назвать одним из лидеров-экоактивистов в Тюменской области. По словам директора по общим вопросам и закупочной деятельности компании Андрея Гурьева, в акции они участвуют не первый год.

– Во-первых, мы делаем вклад в экологию города, во-вторых, – отдаем дань Великой Победе. Городские жители должны как можно чаще участвовать в таких мероприятиях. Кстати, следим мы и за теми деревцами, которые посадили в прошлом году. Я приезжал, смотрел – все прижились, это радует, – подчеркнул Андрей Гурьев.

С большой радостью на инициативу откликнулись и специалисты «Тюменского Приборостроительного Завода». Как отметил генеральный директор предприятия Марат Азаматов, акция дает возможность почтить память всех, кто погиб на полях сражений в Великой Отечественной войне.

– Это святой праздник для всей страны. Война коснулась всех: у меня и дед ее прошел, и дядя родной. Наше будущее поколение, наши дети должны помнить тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили в мирное время. Когда будем ходить по аллее, обязательно будем отслеживать, как прижились наши деревца.

Для директора завода ООО «ЭСАБ-Тюмень» Сергея Нежданова акция по высадке деревьев – первая, ведь он не так давно работает в компании. Однако, признается, что садоводческий опыт у него есть.

– У меня на участке есть садик. И каждый год, если позволяет время, с утра до вечера работаю с деревцами. Теперь и на площади Памяти запомню дерево, которое посадил, буду следить за его «взрослением». Надеюсь, все насаждения приживутся и будут долго радовать жителей и создавать атмосферу города.

Финальным аккордом экологической акции стало торжественное открытие памятной таблички «Аллея «Слава Победителям»».

Отметим, что яблони, березы и ели для акции предоставил Садовый центр «Астра» – один из лидеров в этом направлении, предприятие с опытом работы более 20 лет. Открытый в июне 2000 года, он стал первым на Урале и в Сибири «зеленым супермаркетом» по продаже посадочного материала декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур, товаров для дачи, сада, огорода.

Партнеры мероприятия:

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени.

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени.

«Росводоканал Тюмень»

«Росводоканал Тюмень».

«Росводоканал Тюмень».

ЗАО «Тюменский приборостроительный завод»

ЗАО «Тюменский приборостроительный завод».

ЗАО «Тюменский приборостроительный завод».

Компания ESAB

Компания ESAB.

Компания ESAB.

Садовый центр «Астра»

Садовый центр «Астра».

Садовый центр «Астра».

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