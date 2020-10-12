Дышать станет легче! Фото - Марина Непомнящих.

Сразу 75 новых деревьев – яблонек, березок и елочек – высадили на площади Памяти, в честь 75-летия Великой Победы. Грандиозная экологическая акция по озеленению родного города, которую провел коллектив «Комсомольской правды – Тюмень», приковала внимание и общественности, и наших дорогих партнеров. В их числе: «Росводоканал Тюмень», «УСТЭК», «Тюменский Приборостроительный Завод» и завод ESA при поддержке управы Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Саженцы предоставил Садовый центр «Астра».

Символ Победы

Наша акция получила символическое название «Слава Победителям». Все высаженные деревья напомнят тюменцам и гостям города о том, какой Великий подвиг совершили наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Для «Комсомольской правды – Тюмень» акция – далеко не первая озеленительная акция. Так, в прошлом году представители издания провели два аналогичных мероприятия. Все деревца прекрасно прижились, и уже второй год радуют тюменцев.

Фото - Марина Непомнящих.

– Несмотря на то, что высадка 27 миллионов деревьев по всей России в рамках Всероссийской акции уже завершается, мы решили к ней присоединиться, – рассказывает главный редактор «Комсомольской правды – Тюмень» Алексей Косенчук. – Очень важно озеленять свой город, улучшать в нем экологическую ситуацию и реализовывать национальный проект «Экология». В следующем году тоже планируем организовать высадку деревьев: чем больше их посадим, тем самим же будет легче дышать!

По словам главного специалиста отдела по благоустройству департамента городского хозяйства Татьяны Салионовой, высаживать деревья планировали еще весной. Однако из-за ограничительных мер по профилактике коронавируса акцию перенесли на октябрь. Но это, наверное, к лучшему. По мнению экологов, после активной вегетации летом растения входят в состояние покоя и легче переносят «переезд» из питомника. Так что, надеемся, что наши «малыши» без труда перезимуют и в следующем году будут радовать глаз.

– В последнее время в Тюмени наметилась положительная тенденция – инициативное озеленение тех или иных общественных пространств, – говорит руководитель управы Ленинского округа администрации Тюмени Александр Ильин. – Радует, что она развивается и в нашем округе. Спасибо организаторам за инициативу, а участникам – за отклик и активное включение в процесс высадки. Управа Ленинского округа всегда будет поддерживать такие мероприятия.

С заботой об экологии

Партнеров акции «Комсомолки» объединили забота об экологии и любовь к природе. Как рассказал генеральный директор компании «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов, коллектив предприятия всегда принимает участие в городских мероприятиях.

– Когда деревья вырастут, нашим детям и внукам будет приятно пройтись по этой аллее, – говорит Андрей Максимов. – Мы всегда стараемся сделать так, чтобы жителям нашего города комфортно жилось. Я лично принимаю участие в экологической акции в первый раз, но уже испытываю много эмоций и впечатлений. Отрадно, что мы вносим вклад в развитие и озеленение Тюмени. Важно, что событие приурочено к такой значимой дате, как 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Фото - Марина Непомнящих.

Для компании «УСТЭК» озеленение города тоже в приоритете. Предприятие можно назвать одним из лидеров-экоактивистов в Тюменской области. По словам директора по общим вопросам и закупочной деятельности компании Андрея Гурьева, в акции они участвуют не первый год.

– Во-первых, мы делаем вклад в экологию города, во-вторых, – отдаем дань Великой Победе. Городские жители должны как можно чаще участвовать в таких мероприятиях. Кстати, следим мы и за теми деревцами, которые посадили в прошлом году. Я приезжал, смотрел – все прижились, это радует, – подчеркнул Андрей Гурьев.

С большой радостью на инициативу откликнулись и специалисты «Тюменского Приборостроительного Завода». Как отметил генеральный директор предприятия Марат Азаматов, акция дает возможность почтить память всех, кто погиб на полях сражений в Великой Отечественной войне.

– Это святой праздник для всей страны. Война коснулась всех: у меня и дед ее прошел, и дядя родной. Наше будущее поколение, наши дети должны помнить тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили в мирное время. Когда будем ходить по аллее, обязательно будем отслеживать, как прижились наши деревца.

Для директора завода ООО «ЭСАБ-Тюмень» Сергея Нежданова акция по высадке деревьев – первая, ведь он не так давно работает в компании. Однако, признается, что садоводческий опыт у него есть.

– У меня на участке есть садик. И каждый год, если позволяет время, с утра до вечера работаю с деревцами. Теперь и на площади Памяти запомню дерево, которое посадил, буду следить за его «взрослением». Надеюсь, все насаждения приживутся и будут долго радовать жителей и создавать атмосферу города.

Финальным аккордом экологической акции стало торжественное открытие памятной таблички «Аллея «Слава Победителям»».

Отметим, что яблони, березы и ели для акции предоставил Садовый центр «Астра» – один из лидеров в этом направлении, предприятие с опытом работы более 20 лет. Открытый в июне 2000 года, он стал первым на Урале и в Сибири «зеленым супермаркетом» по продаже посадочного материала декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур, товаров для дачи, сада, огорода.

Партнеры мероприятия:

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени.

«Росводоканал Тюмень»

«Росводоканал Тюмень».

ЗАО «Тюменский приборостроительный завод»

ЗАО «Тюменский приборостроительный завод».

Компания ESAB

Компания ESAB.

Садовый центр «Астра»