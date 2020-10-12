«Ситуация очень напряженная». Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до середины ноября

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до середины ноября. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на месяц продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19. Решение принято на заседании областного штаба сегодня, 12 октября, по предложению губернатора региона Александра Моора.

Как стало известно, в настоящее время показатель заболеваемости в Тюменской области составляет 707,5 случая на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. Вместе с тем, суточный темп прироста заболеваемости выше среднероссийского показателя (1,2). Так, с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 тысяч 745 случаев заболевания.

– Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Тюмени, Тобольске, Тюменском, Исетском и Армизонском районах, Голышмановском городском округе. Охват тестированием по данным на 11 октября составил 495,6 на 100 тысяч населения. Начиная с 1 октября, в регионе ежедневно проводится от 7 до 8,9 тысяч исследований, – доложила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Александр Моор поручил обеспечить проведение исследования на COVID-19 и информирование пациентов об их результатах в течение суток. Это позволит начинать эффективное лечение на ранних стадиях развития заболевания. «Ситуация очень напряженная», – резюмировал губернатор.