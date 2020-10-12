«Все рады жить тут». Создатель блога «Россия вдоль и поперёк» расхвалил ухоженную Тюмень

Создатель блога «Россия вдоль и поперёк» расхвалил ухоженную Тюмень. Фото - Алексей Трубицин.

Тюмень посетил создатель блога «Россия вдоль и поперек» из Владивостока Алексей Трубицин. Парень путешествует по всей стране и делится впечатлениями о городах, в которых побывал. По всей видимости, лучший город Земли не оставил равнодушным жителя Дальнего Востока, он лестно отозвался об областной столице.

«Хороший город, ухоженный. Есть что посмотреть. Отдельный респект за большие чистые туалеты. Была идея фоткать их и показывать всем, что вот какие ребята молодцы, туалеты почти в каждом парке поставили. Современный, быстрорастущий, благоустроенный город! Здесь есть самый большой в РФ драматический театр. Множество ТРЦ, аллей, парков и скверов, фонарные столбы с цветами», – рассказывает своим подписчикам Алексей.

По его словам, злых людей он здесь не увидел, наоборот, встречались улыбающиеся и довольные жизнью люди. Правда, пишет автор, возле театра проходил какой-то тип, бубнил что-то, потом бился головой о фонарный столб и ушел.

«В этом городе, как мне кажется, умело соединили современность и красоту старины. Сравнить с миллионниками, например Саратовом, Самарой, – там много контраста, где на фоне двадцатиэтажек стоят старые развалины. Тут такого не встретил. Хоть и в центральном районе много столетних домов, они выглядят нормально», – отмечает путешественник.

Кроме того, парень отметил и дороги, которые находятся в хорошем состоянии даже во дворах домов.

«Ещё, у кого ни спрошу, все рады жить тут. Кто-то даже переехал из Омска и безумно рад. Говорят, Тюмень – лучший город Земли», – резюмирует автор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что англичанин Джонни Тикл, путешествующий по городам России и снимающий о них видео, летом приезжал в Тюмень. В ролике об областном центре иностранец заявил, что Тюменский регион – богатый по сравнению с остальной Россией.

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