Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 октября 2020 года: несколько дней подряд больше сотни заболевших

В Тюменской области уже несколько дней подряд фиксируют больше сотни заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 112 и составило 10 383 человека.

Всего зараженных: 10 383.

Режим повышенной готовности: до 12 октября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, от полиорганной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний скончался мужчина. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 43 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.