Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 10 и 11 октября 2020 года

Осенняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Впереди нас ждут самые любимые дни недели - выходные. Выходные - это прекрасный повод провести время в кругу близких и родных людей. Для это прекрасно подойдёт уютная домашняя атмосфера, а также интересные, познавательные и самые вкусные места в нашем городе. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 10 и 11 октября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

10 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

Тур «Романовы в Сибири»

Стоимость: 6 600 рублей/чел.

Где: Тюмень, Тобольск

Когда: 10-11 октября.

Путешествие начнется из Тюмени, туристы посетят село Покровское, село Абалак и Тобольск. В стоимость тура входит трансфер, проживание в отеле Тобольска, завтрак и обеды, экскурсионная программа, посещение музеев.

Бронь и подробности: 8 (3452) 27-31-17; 27-31-73

Тур "Романовы в Сибири". Фото: Visit Tyumen

Онлайн-форум «Россия: Туризм-2020. Зимний сезон»

Стоимость: бесплатно. Когда: 10 октября. В целях поддержки субъектов малого и среднего туристического бизнеса, а также привлечения внимания к отечественным курортам, Федеральное агентство по туризму, Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией «Синергия» 10 октября 2020 г. проводят Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020. Зимний сезон».

Онлайн-форум «Россия: Туризм-2020. Зимний сезон». Фото: Visit Tyumen

Спектакль “ТАРТЮФ”

Когда: 10-11 октября

Где: Драмтеатр

Стоимость: от 400 - 1500 рублей

На сцене Тюменского драматического театра – одна из самых известных пьес мировой драматургии, комедия Жана Батиста Мольера «Тартюф»!

Объект насмешек для автора в этой комедии – лицемерие! Лицемерие – как порок, как оружие в достижении целей, как способ мыслить и жить, как разрушительный вирус, заражающий легковерных, доверчивых и наивных героев пьесы.

Спектакль “ТАРТЮФ”. Фото: ТБДТ

Тур выходного дня «Стольный град Тоболеск»

Стоимость: взрослые – 2 500, школьники – 2 350. Когда: 10 октября. Подробности и бронь: 8 (3452) 612-290, 8 (905) 826-35-20 В рамках экскурсии вы сможете посетить кремль и Красную площадь, а также одну из главных святынь сибирской земли – Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. А еще полюбуетесь красивейшими видами, увидите многочисленные церкви и интересные памятники архитектуры.

Тур выходного дня «Стольный град Тоболеск» Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Сказочная осень»

Когда: 10 октября в 16:00 Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63 Стоимость: 150 руб. до дня спектакля, 200 руб. в день спектакля

Спектакль по мотивам сказки Льва Устинова “Северная Обезьянка”.

Спектакль «Сказочная осень». Фото: Детский театр

11 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Фестиваль короткометражного кино

Стоимость: от 250 рублей

Когда: 11 - 13 октября в 20:00

Где: «Fabric bar», ул. Молодежная 74/4.

Будут показаны короткометражки Каннского фестиваля 2019 года. Участниками стали загадочный фильм-сюрприз, чей автор готов рискнуть статусом премьерности ради показа в России, лента молодого французского режиссёра, ставшая победителем Cinéfondation, а также картины из Японии, Израиля, Венгрии и даже Албании. Все фильмы демонстрируются на территории России впервые.

Экскурсия «Согласие да лад» в Историческом парке

Стоимость: 700 рублей для группы от 1-5 человек. Когда: 11 октября. Где: Исторический парк «Россия - Моя История» , ул. Орджоникидзе, 47.

Запись по телефону: +7(3452) 68-11-11.

На экскурсии, посвящённой семье и браку в Древней Руси, вы узнаете о свадебных обрядах славян, поиграете в «горелки», а также сможете собрать приданое и «шкатулку жениха». В конце экскурсии вас ждет викторина.

Экскурсия «Согласие да лад». Фото: Visit Tyumen

SYNTHEZZA Когда: 11 октября в 19:00 Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2 Стоимость: 500 рублей Современная электронная танцевальная музыка, исполненная на живых инструментах, с мощными басами и сильными фанковыми ходами - от группы SYNTHEZZA. В программе на воскресный вечер - Electro Pop, Deep House, NeoSoul, RnB - в авторских аранжировках.