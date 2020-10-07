Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 октября 2020 года: карантина не будет

В Тюменской области не планируют вводить карантин. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 105 и составило 10 162 человека.

Всего зараженных: 10 162.

Режим повышенной готовности: до 12 октября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В настоящее время вопрос о введении карантина и закрытии общественных мест не рассматривается. Об этом оперативному штабу сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В регионе усилили контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период сохранения угрозы распространения COVID-19.

В Тюменской области стабилизировалась ситуация на рынке труда. Летом на бирже труда на учете состояли более 37 тысяч безработных, теперь же их число сократилось на три тысячи. Именно поэтому было принято решение о прекращении с 1 октября выплат безработным по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

В Тюмени Ленинский районный суд вынес решение приостановить деятельность кинотеатра «Атмос Синема», который находится на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Тюмень Сити Молл». Однако сильно переживать по этому поводу киноманам не стоит: это временная административная мера.

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.