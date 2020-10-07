В Тюмени обсудили внедрение инновационных технологий и IT-сервисов в систему ЖКХ

Участники круглого стола обсудили, чем полезны цифровые сервисы для управляющих компаний, потребителей и поставщиков услуг.

В Тюмени обсудили внедрение инновационных технологий и сервисов в систему жилищно-коммунального хозяйства. Круглый стол «Умное ЖКХ: IT-сервисы, упрощающие жизнь тюменцам» прошел 6 октября в формате онлайн в рамках совместного проекта «Говорим о важном» редакций газет «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня».

Спикерами экспертной встречи выступили: заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов, заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности и управлению проектами АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр Титаренко, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» Виктория Перова.

Участники круглого стола обсудили, чем полезны цифровые сервисы для управляющих компаний, потребителей и поставщиков услуг, а также поговорили о том, какую выгоду могут получить собственники жилья, пользуясь мобильными приложениями для оплаты услуг, передачи показаний счетчиков и т.д.

Так, по мнению заместителя главы города Тюмени Павла Перевалова, одним из ярких примеров эффективных цифровых решений в сфере ЖКХ можно назвать портал «Тюмень – наш дом». За пять лет своего существования он стал удобной площадкой взаимодействия горожан с местными властями по различным коммунальным вопросам: уборка снега, вывоз мусора, ремонт асфальтного покрытия и т.д.).

– В рамках портала в том числе реализован функционал подачи обращений в электронном виде. На конец сентября за этот год на портал поступило 6335 по 21 категории, на данный момент портал помог решить 4697 проблем, по 501 направлен мотивированный отказ, еще 220 оказались ложными, остальные 917 сейчас в работе, – рассказал спикер.

По словам замглавы города, самая востребованная категория – это, конечно, «Текущее содержание дорог и ремонт», почти 40% всех обращений на эту тему. За ней следует «Текущее содержание дворовой территории» с 26%. Также много обращений поступает на брошенные автомобили, горожане активно сообщают о таких случаях, в этом году их было уже 800. Не менее часто тюменцы пишут о припаркованных автомобилях на озелененной территории, спортивных или детских площадках. Таких обращений за 2020 год насчитывается уже 346.

– Если смотреть в целом, то сегодня портал «Тюмень – наш дом» – это более 1 000 000 посещений в год, почти 35 000 зарегистрированных активных горожан, 38 207 опубликованных ответов. Многие тюменцы используют портал «Тюмень – наш дом» и связанные с ним аккаунты в соцсетях как возможность активно участвовать в улучшении городской среды. Через эти каналы информации в администрацию города в день поступает около 200 сообщений, – отметил Павел Перевалов.

Спикер добавил, что система отработана, и администрация города, и профильные службы, департаменты и управы по ней оперативно решают разные задачи. В течение семи дней обратившийся получает ответ, каким образом решена или решится обозначенная проблема. В 2020 году портал стал еще удобней – появилось новое мобильное приложение с аналогичным названием.

– Оно простое, удобное и полезно всем. Установить новое мобильное приложение можно уже сейчас: достаточно ввести номер телефона и использовавшийся ранее пароль. Теперь о проблемах можно сообщать еще более оперативно, – подчеркнул замглавы города.

Павел Перевалов пояснил, что принцип работы с приложением такой же, как и на портале. Необходимо указать адрес, выбрать тему, то есть категорию, по которой горожанин планирует отправить сообщение, заполнить необходимые поля, прикрепить фото. После чего сообщение уходит модераторам. Приложение позволяет ускорить процесс отправки сообщения и повышает оперативность его обработки.

Помочь в решении возникающих вопросов призван и онлайн-консультант, заработавший на портале «Тюмень – наш дом». Он представляет собой окошко, размещенное в нижнем правом углу сайта с надписью: «Напишите нам, мы онлайн!». Это программа, позволяющая посетителю обратиться к модератору портала, в том числе по работе мобильного приложения. Помимо этого, на портале функционирует сайт с мобильным приложением электронных опросов «Я решаю!». Участвуя в опросах, горожане голосуют за направления развития Тюмени.

– Если брать цифры, связанные с обсуждением проектов, по каждому высказываются тысячи участников. Например – рейтинговые голосования. С их помощью мы определяем территории, которые, по мнению тюменцев, должны быть благоустроены. За сутки свое мнение выразили около пяти тысяч горожан. Всего за 2020 год (по сентябрь) проведено 42 опроса и голосования, свое мнение выразили более 12,5 тысячи человек, – резюмировал Павел Перевалов.

По пути развития сервисов, упрощающих обслуживание многоквартирных жилых домов, идет и «Ростелеком» – популярный российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Компания активно работает с управляющими компании и застройщиками, а также предлагает самим горожанам уникальный продукт «Ростелеком. Ключ». Это специально разработанные для собственников квартир, застройщиков и управляющих компаний ИТ-решения на базе единой цифровой платформы.

– Например, мы установили умный домофон в новостройках на улицах Василия Гольцова и Раушана Абдуллина. При помощи мобильного приложения или личного кабинета в браузере жильцы и сотрудники УК могут управлять видеодомофоном и камерами внешнего наблюдения: видеть, кто пришел, и открывать дверь нажатием кнопки на смартфоне, а также наблюдать за происходящим на парковке и детской площадке, – рассказала заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» Виктория Перова.

По ее словам, чтобы возможности выхода в сеть были широко доступными для жителей Тюменской области, компания ведет работы в двух ключевых направлениях, это строительство новой оптической сети и модернизация существующей инфраструктуры. Работа эта не прекращалась и в период карантинных мер. В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступ к оптическому интернету более чем для 13 000 домохозяйств. Так, оптика проведена в крупные новостройки Тюмени, среди них ЖК «Ново-Патрушево», ЖК «Апрель», ЖК «Авиатор», ЖК «Кристалл». Всего же на сегодняшний день оптика доступна для 70% домохозяйств региона.

– Каждый год компания увеличивает этот показатель, переключая абонентов с аналоговых линий связи на оптические. Отдельно хотелось бы отметить нашу инновационную систему домашнего видеонаблюдения. В чем ее уникальность? Цифровые камеры «Ростелекома» помогают тюменцам быть в курсе домашних дел: вовремя ли вернулся ребёнок домой, как чувствуют себя пожилые родители, хорошо ли работает ремонтная бригада, не бедокурит ли домашний питомец. С наступлением нового учебного года мы отмечаем рост спроса на камеры видеонаблюдения на 5 процентов, – подчеркнула Виктория Перова.

Серьезное внимание развитию цифровых сервисов, предоставляемых в сети интернет, уделяют и в АО «Газпром Энергосбыт Тюмень». Так, компания глобально обновила «Личный кабинет клиента», реализовав пилотный проект в стране и создав, по сути дела, полный аналог офиса очного, но в сети интернет.

– Те услуги, которые ранее человек мог получить только очно, обращаясь в центр обслуживания клиентов, теперь может получить, не выходя из дома. Мы полностью пересмотрели концепцию создания цифровых сервисов, серьезно изучили опыт взаимодействия, который приобрели в период пандемии и реализовали сервисы, позволяющие полностью заместить необходимость очного обслуживания. Это не говорит о том, что мы собираемся отказаться от привычного оффлайн-формата. Но у потребителя должна появиться альтернатива полного взаимодействия с компанией ресурсоснабжающей либо компанией, оказывающей услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а это одно из направлений деятельности нашей компании, но в сети интернет, пояснил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности и управлению проектами АО «Газпром энергосбыт Тюмень Александр Титаренко.

Спикер подчеркнул, что теперь потребитель может в удобнее время и по понятному ему алгоритму взаимодействия направить информацию в компанию, получить соответствующий ответ, при этом взаимодействуя удаленно, но получая тот же самый результат, что и очно. По сути дела, «Газпром Энергосбыт Тюмень» движется по пути развития эффективной цифровой платформы для всех участников рынка ЖХК (компания оказывает услуги расчетного-кассового центра), объединяя всех заказчиков на базе своих сервисов уникальными цифровыми решениями.

– Потребитель получает качественную услугу по понятному алгоритму, который он ранее встречал, к примеру, пользуясь порталом государственных услуг. Наша компания в числе первых в стране, и тюменцы могут этим воспользоваться, реализовала по сути аналог госуслуг через наш «Личный кабинет клиента» в интернете. Практически все обращения за перерасчетами, изменение данных лицевого счета, внесение дополнительной информации можно сделать онлайн, получая обратную связь и поддержку со стороны компании, в том числе информационную, – подчеркнул Александр Титаренко.

Он подчеркнул, что данный сервис – это объективная реальность, которая складывается из того, как развивает телеком-индустрия. Соответственно, в умном ЖКХ без таких нововведений невозможно развиваться и такие цифровые сервисы должны быть доступны и для этого рынка тоже.

– Наша компания, являясь пионером в этом плане, внедряет и делает доступными эти сервисы для всех наших партнеров и потребителей. Сегодня через «Личный кабинет клиента» доступны порядка 15 видов услуг. Это возможность управления сразу несколькими лицевыми счетами, например своими, родителей или детей. Через один логин и пароль можно взаимодействовать с компанией, следить за счетами, передавать показания счетчиков, оплачивать квитанции. Мы также одними из первых в стране реализовали возможность взаимодействия с компанией по принципу многофункциональных центров. Практически любой вопрос можно решить удаленно, просто приложив скан-копию с соответствующей логикой подачи заявления, как мы все привыкли это делать на госуслугах, – рассказал Александр Титаренко.

По словам спикера, компания также активно расширяет и совершенствует обратную связь, стремясь через уведомления подсказывать потребителям о предстоящей замене приборов учета, их поверке или образовавшейся задолженности. Все это позволяет предвосхищать возникновение негативных ситуаций. Ведется работа по унифицированию услуг, которые можно получить на сайте или через мобильное приложение.

– Буквально в ноябре станет доступна новая версия мобильного приложения, которая будет зеркально отражать весь функционал, представленный сегодня на сайте. Такой своего рода мобильный МФЦ, навигатор по решению жилищно-коммунальных вопросов в смартфоне, – резюмировал Александр Титаренко.

Он добавил, что еще одним перспективным направлением развития цифровых сервисов компании является маркетплэйс, размещенный на сайте. Он представляет собой каталог бытовых услуг, которые можно заказать и получить через одну платформу, исключая долгие поиски в интернете.

– Мы выбрали IT-площадку, на которой сейчас доступно порядка 550 видов услуг. В топ-5 самых востребованных вошли: электрика, сантехника, компьютерная помощь, мелко-срочный ремонт, строительные услуги. Это достаточно большой каталог сертифицированных услуг с проверенными исполнителями, по понятным расценкам, с предоставлением гарантии на работы и необходимой расчетной-кассовой документацией, – сказал Александр Титаренко.

Он добавил, что данная практика реализована и успела зарекомендовать себя во многих городах-миллионниках. В Тюменской области данный сервис пока доступен только для жителей областного центра, но в перспективе компания планирует тиражировать его и в другие муниципалитеты региона.