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«Он не сбежал, не испугался, а до последней секунды защищал»: тюменке передали смертный медальон красноармейца Великой Отечественной войны Николая Тюленёва

Родственники со слезами на глазах приняли семейную реликвию
Виктория Стеблова
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Смертельный медальон красноармейца Великой Отечественной войны Николая Тюленёва

Смертельный медальон красноармейца Великой Отечественной войны Николая Тюленёва

Фото: Виктория Стеблова

«Последний привет» от солдата – поистине ценная находка, ведь благодаря нему у семьи есть шанс узнать, где закончилась история их героя. Смертный медальон «кричит» о подвиге красноармейца, о том, что он не сбежал, не испугался, а до последней секунды защищал то, что стоит за его мужественной спиной. Он защищал Родину!

Такой медальон получили родственники красноармейца Николая Михайловича Тюленёва, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Торжественно-траурная церемония передачи смертного медальона прошла сегодня, 7 октября, на Исторической площади Тюмени.

Воспитанники Аванпоста

Воспитанники Аванпоста

Фото: Виктория Стеблова

– В 2019 году, наши коллеги в Карелии нашли останки бойца. При нем был медальон, который удалось прочесть. Но оперативно найти родственников мы не смогли. После завершения поисковых работ состоялась торжественная церемония погребения. И только спустя год, мы передаем медальон внучатой племяннице погибшего солдата. Теперь в семье есть не только ценная семейная реликвия, но и родные знают место, куда могут приехать на могилку, – рассказал сотрудник поискового центра Светлана Власова.

Статистика, к сожалению, работает не в пользу поисковых служб. На 100 бойцов находится 80 смертных медальонов. Из них удается прочесть лишь один или два. Поиски родственников – это всегда отдельная история. Исходя из опыта тюменских поисковиков, можно найти родственников погибших красноармейцев за час, а можно и не найти вовсе, ведь многие погибли целыми семьями или в юном возрасте, не успев вернуться с фронта и завести свою собственную семью. Сегодняшняя церемония имеет удачный финал, когда дело доведено до конца.

Вечный огонь на Исторической площади в Тюмени

Вечный огонь на Исторической площади в Тюмени

Фото: Виктория Стеблова

– В социальной сети «ВКонтакте» в курганской группе я увидела запись о том, что разыскивают родственников погибшего красноармейца. Сопоставила все данные, позвонила маме, обзвонила остальных родственников, и мы поняли, что это родной брат моей бабушки. Позвонила Николаю Меховикову, который курирует этот вопрос в Карелии. Куратор сказал, что я не успела буквально на сутки, вчера дедушку похоронили. Я выражаю огромную благодарность всем поисковым отрядам, они делают великое дело. Моя семья испытывает настоящее счастье и гордость за нашего дедушку. А в следующий отпуск я планирую отправиться в Карелию и посетить могилу нашего героя, – поделилась своими эмоциями внучатая племянница Наталья.

Смертный медальон передавал семье погибшего красноармейца первый заместитель руководителя военно-исторического центра северо-западного федерального округа Сергей Мачинский. За 32 года работы, тюменские поисковики установили 475 имен почивших на полях боя героев.

Возложение цветов к Вечному огню

Возложение цветов к Вечному огню

Фото: Виктория Стеблова

Торжественное мероприятие завершилось маршем Памяти от военкомата до железнодорожного вокзала – именно такой путь при призыве в ряды Красной армии прошел каждый солдат, уходящий на фронт.

75 лет Великой ПобедыОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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